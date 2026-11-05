Honor X9e Pro : ce smartphone de 11 000 mAh peut aussi recharger un autre appareil

Honor commercialise le X9e Pro aux Émirats arabes unis. La version annoncée associe 11 000 mAh à une recharge inversée filaire de 27 W.

Un smartphone qui peut dépanner les écouteurs ou le téléphone d’un proche quand aucune prise n’est disponible. C’est l’un des usages du Honor X9e Pro, que la marque commercialise aux Émirats arabes unis depuis le 30 octobre. Sa batterie silicium-carbone est annoncée à 11 000 mAh.

80 W à l’entrée et jusqu’à 27 W à la sortie

Honor indique deux puissances qui répondent à des besoins différents. Le X9e Pro peut être rechargé jusqu’à 80 W avec le système SuperCharge. Branché à un appareil compatible, il peut à l’inverse lui fournir jusqu’à 27 W par câble.

Le second chiffre donne un ordre de grandeur pour un dépannage. L’énergie transférée provient de la batterie du téléphone. Si vous vous servez de celui-ci pour naviguer pendant une longue journée, la réserve disponible pour l’autre appareil dépendra donc aussi du niveau que vous souhaitez garder pour vous.

Les 11 000 mAh décrivent une capacité, pas une durée d’usage. Les heures passées en navigation, en partage de connexion ou en vidéo dépendent également du réseau, de la luminosité et de la consommation du téléphone. Aucun essai Menow ne permet de chiffrer ici ces écarts.

La fiche des Émirats donne le premier repère

Honor associe cette batterie à un écran de 6,8 pouces montant jusqu’à 120 Hz. Le communiqué local annonce un prix de départ de 1 499 dirhams. Cette référence décrit le marché émirati. Aucun tarif ni calendrier français n’a été établi pour cette version.

Le X9e Pro montre comment une grosse capacité peut servir à autre chose qu’à espacer les recharges. Si le modèle arrive en France, les deux chiffres à comparer seront ceux de la capacité de la version locale et de la puissance qu’elle peut restituer à un autre appareil.

Source : annonce commerciale Honor aux Émirats arabes unis.

Image : illustration.