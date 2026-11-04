Honor WIN RT2 ou POCO F9 Pro : 12 070 mAh face à la recharge sans fil

Le Honor WIN RT2 pousse la capacité à 12 070 mAh, presque deux fois celle du POCO F9 Pro. Mais le POCO répond par une recharge sans fil de 50 W et un format plus contenu. Le choix ne se réduit donc pas à savoir lequel affiche le plus grand nombre sur sa batterie.

La comparaison croise la fiche chinoise du Honor et la fiche mondiale du POCO. Elle ne suppose pas que les deux variantes bénéficient des mêmes conditions de vente en France.

5 740 mAh d’écart, pas une autonomie déjà mesurée

Le POCO F9 Pro annonce 6 330 mAh. Le Honor dispose ainsi d’environ 91 % de capacité supplémentaire. Un chiffre spectaculaire, mais ce n’est pas une mesure d’autonomie : le grand écran, la puce, le refroidissement et les réglages modifient la consommation.

Le Honor s’adresse clairement à qui accepte un grand appareil pour emporter une réserve importante. Sa dalle atteint 6,89 pouces, contre 6,59 pouces pour le POCO. La comparaison doit donc aussi passer par la prise en main.

Le POCO garde un atout sur le bureau

Le F9 Pro prend en charge la recharge filaire jusqu’à 100 W et la recharge sans fil jusqu’à 50 W. La fiche Honor annonce 90 W en filaire. Elle ne donne pas d’équivalent à la recharge sans fil du POCO.

Pour quelqu’un qui pose souvent son téléphone sur un chargeur entre deux déplacements, cette souplesse peut compter davantage qu’une capacité maximale. Les puissances annoncées restent des plafonds, soumis au chargeur et aux conditions d’utilisation.

Une comparaison à terminer par la variante vendue

Le POCO ajoute un équipement photo comprenant un capteur principal de 200 Mpx et un téléobjectif de 50 Mpx. Cela ne constitue pas un verdict photo face au Honor ; les fiches permettent de trier les fonctions, pas de remplacer des clichés comparatifs.

Le bon arbitrage oppose donc réserve de batterie, encombrement et habitudes de recharge. Avant un achat importé, vérifiez aussi le logiciel fourni et les conditions de prise en charge du vendeur : les deux pages consultées ne décrivent pas le même marché.

Image : Honor.