La Honor Watch 6 Pro annonce le paiement NFC, mais cela ne garantit pas que votre carte française fonctionnera dès la première utilisation. Il faut réunir le service logiciel activé sur la montre, une disponibilité dans votre région et une carte prise en charge par Fidesmo. C’est cette combinaison qu’il faut vérifier, plutôt que le seul logo NFC.

Honor annonce le paiement en France, avec une réserve logicielle

La présentation française de la Watch 6 Pro mentionne bien le paiement sans contact et les réseaux Visa et Mastercard. Ce n’est donc pas une fonction uniquement présentée sur une fiche chinoise.

La documentation mondiale apporte toutefois une précision importante : le paiement passe par Fidesmo et nécessite une mise à jour à distance. Honor précise également que la disponibilité dépend de la région et des cartes participantes. Au moment de cette vérification, aucun numéro de micrologiciel établissant une activation générale sur les montres françaises n’a été identifié. Il faut donc distinguer une fonction annoncée de son activation effective sur votre exemplaire.

Les 3 contrôles à faire avant de compter sur la montre en caisse

Vérifier le service sur son exemplaire. Installez les mises à jour proposées par l’application associée à la montre, puis recherchez la fonction de paiement. Si elle n’apparaît pas, ne déduisez pas que la puce NFC est défectueuse : le déploiement logiciel ou régional peut être en cause. Aucun chemin de menu français suffisamment précis n’est confirmé pour en donner ici un fiable. Contrôler la carte exacte. Le nom de la banque ne suffit pas toujours : il faut vérifier le réseau, le type de carte et les éventuelles exclusions. Une Visa acceptée pour payer avec le téléphone n’est pas automatiquement compatible avec un autre portefeuille sur montre. Terminer l’activation avant le premier achat. Suivez la procédure affichée par le service et la validation demandée par votre banque. Un terminal sans contact compatible ne peut pas compenser une carte qui n’a pas été ajoutée ou activée.

Ce que vous voyez Ce que cela prouve Ce qu’il faut encore vérifier NFC dans les caractéristiques La fonction est annoncée Son activation logicielle et régionale Logo Visa ou Mastercard Le réseau de paiement utilisé La participation de cette carte à Fidesmo Paiement sur le téléphone La carte fonctionne avec ce portefeuille précis Sa compatibilité avec le service de la montre Carte ajoutée et activation terminée La configuration a franchi les étapes demandées Le fonctionnement lors d’un premier paiement réel

La liste française compte plus que le logo sur votre carte

Pour éviter une mauvaise surprise, consultez la liste des cartes compatibles de Fidesmo en sélectionnant France. Le sélecteur de pays est indispensable : une banque figurant dans un autre marché ne constitue pas une confirmation pour une carte française. Si votre émetteur n’est pas indiqué, demandez une confirmation explicite avant de considérer la montre comme un moyen de paiement utilisable avec votre compte.

La page publique rassemble de nombreuses entrées internationales. Il faut consulter la sélection française à jour plutôt que se fier à une liste recopiée qui pourrait mélanger les pays ou les catégories de cartes. Vérifiez aussi les conditions applicables à votre carte personnelle : le réseau de paiement ne résume pas l’ensemble de ces conditions.

Ce que Fidesmo change pour les données de la carte

Le service explique qu’il utilise un jeton, c’est-à-dire une référence associée à la carte, pour le paiement sur l’objet connecté. Le numéro réel de la carte n’est pas celui transmis lors du règlement. Cette architecture ne supprime pas les conditions d’éligibilité : elle décrit comment le service traite le paiement une fois la carte compatible et activée.

Si votre objectif est de partir courir sans portefeuille, conservez donc un autre moyen de paiement tant que l’activation et un premier essai ne sont pas validés. La Watch 6 Pro est annoncée avec le NFC sur le site français ; pouvoir payer avec votre propre carte est une vérification supplémentaire, pas une conséquence automatique de cette annonce.