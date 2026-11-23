Honor confirme que la version européenne de sa Watch 6 Pro prend en charge la fonction de détection d’arrêt cardiaque, mais la certification médicale reste en cours. Aucune date n’est annoncée.

La fonction de détection d’arrêt cardiaque de la Honor Watch 6 Pro n’est pas abandonnée pour l’Europe, mais sa certification médicale reste en cours. Honor l’a précisé à Android Authority le 19 novembre, après son absence des documents promotionnels européens. La marque ne donne ni date d’aboutissement ni calendrier d’activation.

La nuance change la lecture du lancement : une capacité annoncée comme prise en charge par la version européenne ne permet pas de considérer son usage médical comme disponible et validé aujourd’hui. Pour un achat motivé par cette seule fonction, il manque encore une confirmation exploitable.

Honor répond à une omission dans ses annonces

Dans sa mise à jour publiée le 19 novembre à 8 h 05, heure de l’Est américain, Android Authority rapporte la réponse de Bhavya Siddappa, représentante de Honor. Selon cette déclaration, la détection est prise en charge sur la Watch 6 Pro européenne, mais suit encore la procédure de certification médicale de l’Union européenne. Honor ajoute ne pas pouvoir promouvoir cette fonction tant que le processus n’est pas terminé.

Cette réponse établit la position du fabricant. Elle ne constitue pas un résultat d’essai clinique ni une autorisation obtenue. Elle ne dit pas non plus qu’une décision favorable est garantie. Le fait nouveau est donc une clarification sur le projet européen, pas l’ouverture immédiate d’un service.

Une fonction de sécurité ne se juge pas comme un cadran supplémentaire

Pour une option d’apparence, attendre une mise à jour présente surtout un inconvénient de confort. Pour une alerte liée à un événement cardiaque, la question est différente : il faut savoir précisément dans quelles conditions elle fonctionne, comment elle prévient l’utilisateur ou ses proches et quelles sont ses limites. La seule présence d’un capteur ou d’un logiciel ne répond pas à ces questions.

Aucune promesse de protection permanente ne peut être déduite de cette déclaration. Un acheteur ne devrait donc pas organiser sa sécurité personnelle autour d’une disponibilité future dont le fabricant ne fournit pas encore l’échéance. Cette déclaration ne précise pas de procédure d’activation en France.

Ce qu’il reste à vérifier avant d’en faire un critère d’achat

Les trois informations décisives seront l’achèvement de la certification, les conditions françaises de disponibilité et les instructions propres au modèle européen. Une fiche de présentation du produit, même accessible depuis la France, ne remplace pas la confirmation de l’accès à cette fonction sur le modèle vendu localement.

Il faut enfin distinguer cette détection des autres fonctions de santé. Une clarification sur l’arrêt cardiaque ne confirme pas automatiquement un électrocardiogramme, une mesure de pression artérielle ou l’arrivée en Europe de toutes les fonctions présentées en Chine. Chacune demande sa propre confirmation. La réponse de Honor lève le doute sur son intention, pas sur la date à laquelle le lecteur français pourra en bénéficier.