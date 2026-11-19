Honor lance la Watch 6 Pro en France ce 19 novembre, avec un écran particulièrement lumineux et jusqu’à 10 jours d’autonomie en usage classique. Le chiffre de 18 jours également mis en avant correspond à un autre mode, plus économe. L’intérêt de cette montre se joue donc autant dans ses réglages que dans sa nouvelle lunette en céramique : conserver l’heure visible en permanence, multiplier les sorties GPS ou activer le suivi continu ne conduit pas à la même endurance.

18, 10 ou 7 jours : le chiffre à regarder dépend de votre usage

La batterie de 515 mAh ne change pas selon le mode sélectionné. Ce sont les fonctions sollicitées et les habitudes retenues pour les essais qui modifient le résultat. Il s’agit de durées annoncées par Honor, obtenues en laboratoire, et non de mesures réalisées par Menow.

Scénario annoncé Autonomie maximale Ce que cela signifie Mode très longue autonomie 18 jours Usage plus limité, avec notamment 90 minutes de GPS et 15 minutes d’appels Bluetooth par semaine dans le protocole Honor. Usage classique 10 jours Suivi continu de plusieurs indicateurs, avec 180 minutes d’exercice GPS et 30 minutes d’appels par semaine. Affichage permanent activé 7 jours L’heure reste visible. Le protocole utilise 90 minutes d’entraînement GPS par semaine.

Ces scénarios ne permettent pas de calculer précisément le coût de l’affichage permanent : les autres paramètres diffèrent aussi. Pour une personne qui court chaque jour, les trois heures de GPS hebdomadaires du scénario classique peuvent être rapidement dépassées. La recharge devra alors intervenir plus tôt.

Un écran conçu pour rester lisible dehors

L’écran circulaire de 1,5 pouce utilise deux couches OLED. Honor annonce une pointe à 5 500 nits, selon le contenu et les conditions d’éclairage. Cette valeur maximale ne décrit donc pas une luminosité constante sur tout l’écran. Le bénéfice recherché est concret : lire son allure ou une notification en plein soleil sans devoir systématiquement protéger la montre avec la main.

Le boîtier mesure 46,3 × 46,3 × 11,6 mm et pèse environ 50,9 g sans bracelet. La céramique concerne la lunette qui entoure l’écran ; la face avant du boîtier est en acier et son dos en matériau polymère. Ce n’est pas une montre intégralement en céramique. La version avec bracelet métallique peut aussi se ressentir davantage au poignet que celle avec bracelet souple.

Sport, santé et deux téléphones : les limites à connaître

Plus de 120 modes sportifs sont annoncés, avec un positionnement à double fréquence. Pour le trail, Honor prévoit notamment un retour sur l’itinéraire ; le football dispose d’une analyse des déplacements et le badminton d’une reconnaissance des gestes. L’accumulation des modes ne prouve cependant pas la précision des mesures : celle-ci devra être évaluée en utilisation réelle.

La fréquence cardiaque, le sommeil et l’oxygénation du sang font partie du suivi quotidien. Ces indicateurs servent au bien-être, pas à établir un diagnostic. Il ne faut pas non plus considérer les fonctions médicales évoquées lors du lancement chinois comme automatiquement disponibles en France.

Autre particularité : la réception des notifications d’un téléphone Honor et d’un iPhone. Les conditions précisées par Honor pour la double connexion imposent notamment MagicOS 11 ou une version ultérieure, l’application Honor Health à jour et Honor Connect sur l’iPhone. Le téléphone Honor principal doit rester connecté. Le coach vocal de course reste, lui, en anglais.

Pour le paiement, la présence du NFC ne suffit pas : la fonction dépend d’une mise à jour et de cartes Visa ou Mastercard participantes. La compatibilité de sa banque avec Fidesmo Pay doit être vérifiée avant d’en faire un critère de choix.

En France, les premières expéditions sont annoncées le 25 novembre

Les tarifs européens annoncés pour la France sont de 379 € pour la version noire à bracelet souple et 429 € pour la version argentée à bracelet en acier. Un coupon de lancement de 100 € ramène respectivement ces montants à 279 € et 329 €, sous réserve des conditions de l’offre.

La page française indique une prévente du 19 novembre à 10 h au 7 décembre à 23 h 59, avec le code AW6PU et des livraisons à partir du 25 novembre. Ce calendrier français est plus précis que la période européenne générale relayée au lancement. Pour choisir entre les deux bracelets, l’essentiel reste le confort recherché ; les durées de batterie promises ne sont pas une garantie individuelle.