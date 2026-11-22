Honor : une batterie de 13 500 mAh et un écran de 7 pouces se profilent

Honor préparerait un smartphone de milieu de gamme avec environ 13 500 mAh et un écran proche de 7 pouces. La nouvelle précision porte sur son appartenance à la série X et sur une sortie évoquée avant le Nouvel An chinois de février 2027. La capacité circulait déjà plusieurs jours auparavant. Ni ce calendrier ni les caractéristiques n’ont été confirmés par Honor.

Le chiffre circulait déjà, mais le téléphone se précise

Les informations attribuées à Digital Chat Station sur Weibo ont connu plusieurs étapes. À la mi-novembre, il était question d’une batterie en production d’essai, avec une capacité nominale de 13 300 mAh et une capacité typique proche de 13 500 mAh. Le nom du téléphone n’était pas établi. Ces deux valeurs décrivent des conventions de capacité différentes, pas deux batteries proposées au choix.

Un nouveau relais daté du 20 novembre désigne cette fois un modèle de la famille Honor X, avec une dalle de 6,96 ou 7 pouces. La fenêtre avancée se situe avant le Nouvel An chinois, le 6 février 2027. Ce n’est donc pas l’annonce d’une mise en vente aujourd’hui : la fuite apporte une famille de produits et un calendrier présumé à une capacité déjà évoquée.

Point Ce qui est évoqué Ce qui reste inconnu Batterie Environ 13 500 mAh typiques Capacité commerciale et autonomie mesurée Écran 6,96 ou 7 pouces Technologie, définition et fréquence Gamme Honor X, milieu de gamme Nom et référence exacte Calendrier Avant le Nouvel An chinois de février 2027 Date officielle et marchés concernés France Aucune disponibilité établie Version européenne, prix et caractéristiques locales

Une grosse réserve, sans promesse de plusieurs jours garantie

Une telle capacité intéresserait surtout ceux qui enchaînent navigation, vidéo et longues journées loin d’une prise. Mais les mAh ne sont pas un résultat de test. Un écran aussi grand, sa luminosité, la connexion mobile et la puce auront également un effet sur la consommation. On ne peut pas transformer ce chiffre en nombre de jours d’autonomie avant de connaître le téléphone et de disposer de mesures.

La recharge pose une autre question pratique : une grosse batterie peut demander davantage de temps pour se remplir. La puissance de charge et la durée d’une recharge ne sont pas connues. Le poids et l’épaisseur ne le sont pas davantage. Ce sont pourtant eux qui permettront de juger si cette réserve supplémentaire vaut l’encombrement au quotidien.

Attention à ne pas le confondre avec le Power 3

La même fuite évoque séparément le développement du Power 3. La proximité des formats entretient la confusion, mais elle ne permet pas d’attribuer automatiquement les 13 500 mAh à ce dernier. Pour l’instant, mieux vaut conserver deux dossiers distincts plutôt que réunir leurs caractéristiques dans une fiche qui n’existe pas.

Pour un acheteur français, le prochain élément décisif sera une référence officiellement annoncée, suivie d’une éventuelle fiche européenne. Tant qu’elle manque, le prix, la garantie locale et même la capacité retenue pour notre marché restent ouverts. Le chiffre attire, mais il ne constitue pas encore une alternative disponible aux smartphones vendus en France.