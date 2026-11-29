Honor travaillerait sur un smartphone doté de trois appareils photo de 200 Mpx. L’intérêt serait surtout de renforcer l’ultra grand-angle, encore limité à 50 Mpx sur le Magic9 Pro Max.

Photographier une façade entière ou un groupe d’amis oblige souvent à passer à l’ultra grand-angle. C’est précisément cet appareil photo qu’Honor pourrait renforcer sur un futur smartphone : une fuite évoque trois modules de 200 Mpx, au lieu de réserver cette définition au capteur principal et au téléobjectif.

Une fuite qui ne donne pas encore le nom du téléphone

Dans un message Weibo relayé le 26 novembre par Android Authority, Digital Chat Station évoque un appareil Honor à trois caméras de 200 Mpx. L’ultra grand-angle utiliserait un capteur de format 1/1,5 pouce. Le modèle n’est pas identifié. Son nom commercial reste inconnu.

Honor n’a pas confirmé cette configuration. Aucun calendrier commercial ni prix ne peut être déduit de ce message.

Le Magic9 Pro Max garde un ultra grand-angle de 50 Mpx

La comparaison avec le téléphone actuel aide à comprendre l’enjeu. La fiche officielle du Magic9 Pro Max indique un appareil principal de 200 Mpx, un téléobjectif de 200 Mpx avec zoom optique 3,5×, puis un ultra grand-angle de 50 Mpx couvrant 122°. Passer à trois fois 200 Mpx concernerait donc surtout ce troisième appareil.

Pourquoi cela pourrait être utile pour vos photos

Une définition supérieure peut laisser davantage de liberté pour recadrer une image, par exemple pour isoler un détail architectural après avoir photographié un bâtiment entier. Mais davantage de pixels ne garantit pas davantage de détails réellement exploitables : l’objectif, la mise au point et le traitement de l’image comptent aussi.

La taille du capteur est un autre élément à surveiller. Un capteur plus grand peut recueillir davantage de lumière à conditions comparables. Cela peut aider en intérieur ou en soirée, sans suffire à promettre de meilleures photos avant un essai.

Pour choisir un smartphone photo, le chiffre de 200 Mpx ne tranche donc pas tout. Les images obtenues avec chaque focale, surtout lorsque la lumière baisse, seront plus parlantes que l’addition des mégapixels. Cette piste Honor mérite d’être suivie pour l’amélioration possible de l’ultra grand-angle ; elle reste aujourd’hui une rumeur de matériel, pas une fiche produit annoncée.