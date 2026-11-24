Le dirigeant d’Honor promet une pliure pratiquement invisible sur son futur pliable large. La présentation est visée pour mars 2027, mais l’écran reste à éprouver en conditions réelles.

Image : illustration.

La pliure du prochain smartphone pliable large d’Honor serait pratiquement invisible, selon son dirigeant Li Jian. La promesse porte sur un appareil attendu en mars 2027 : elle ne s’accompagne encore d’aucune mesure publique permettant d’évaluer le relief de l’écran ou son évolution après usage. Pour qui hésite à passer au pliable, la distinction compte : une surface annoncée comme presque lisse reste à observer et à toucher.

Une promesse du dirigeant, pas un résultat de laboratoire

Dans son compte rendu des déclarations de Li Jian du 23 novembre, Phoenix Technology rapporte que le patron d’Honor décrit un écran qui ne présenterait pratiquement aucune marque de pliage. Le dirigeant associe cette promesse aux progrès réalisés par la marque dans les écrans pliants et évoque une présentation en mars 2027.

Le propos engage donc la marque. Il ne précise toutefois pas à partir de quel angle d’observation, sous quel éclairage ou après combien de manipulations la pliure serait imperceptible. Aucun résultat chiffré de profondeur n’est fourni dans cette annonce.

La pliure se juge aussi après des milliers d’ouvertures

Une trace peut être discrète face à l’écran et se révéler davantage lorsque la lumière arrive de côté. Le ressenti sous le doigt constitue encore un autre critère : lire un document et faire glisser une photo ne sollicitent pas la surface de la même manière.

Gizmochina souligne justement la question de la tenue dans le temps : un écran peu marqué à l’état neuf ne démontre pas que la pliure restera aussi discrète après des milliers de fermetures. Honor n’a pas montré dans cette annonce de test d’endurance permettant de répondre à ce point.

Le format large est annoncé, les dimensions restent à confirmer

Le projet ne se limite pas à une nouvelle charnière. Honor prépare un pliable au format large. IT Home rapporte également que Fang Fei, responsable de la gamme de produits, affirme qu’un appareil réel existe déjà. Cela confirme l’existence du développement, sans établir que sa commercialisation est prête.

Les dimensions exactes, le dessin final et la fiche technique officielle restent à connaître. Les tailles d’écran et caractéristiques circulant dans les fuites ne constituent pas des spécifications annoncées par Honor.

Mars 2027 est un objectif de présentation, pas une date de vente en France. Les éléments consultés ne fixent ni disponibilité française ni prix en euros. Pour décider d’attendre cet appareil, les prochaines informations utiles seront donc la démonstration du véritable écran, les conditions des essais de pliage et le calendrier commercial européen.