Un écran presque aussi grand que celui d’une petite tablette, avec une batterie de 13 500 mAh : c’est le prochain format attribué à Honor. Digital Chat Station évoque un smartphone de la série X, attendu en Chine avant le Nouvel An chinois. Honor n’a cependant annoncé ni ce modèle ni ses caractéristiques. Il faut donc lire ces chiffres comme les indications d’une fuite, et non comme une fiche technique définitive.

La série X serait concernée, pas un Honor Power 3 annoncé

La nouveauté de cette information tient à l’association de deux éléments : une dalle de 6,96 pouces, arrondie à 7 pouces dans les premières publications, et une capacité voisine de 13 500 mAh. Le nom commercial du téléphone n’est pas donné. Le rattachement à la série X reste lui-même une information du leaker.

Il serait donc prématuré de baptiser ce téléphone Power 3. Le précédent Honor Power 2 et ses 10 080 mAh constituent un point de comparaison, mais ils ne prouvent pas que ce nouvel appareil lui succédera. Des essais de batteries de très grande capacité avaient déjà été évoqués : un prototype de cellule, un téléphone en préparation et un produit commercialisé restent trois étapes différentes.

Élément Ce que la fuite indique Ce qui manque encore Gamme Série Honor X Nom et référence du modèle Écran 6,96 pouces, soit environ 7 pouces Résolution, fréquence et dimensions du boîtier Batterie Environ 13 500 mAh Capacité commerciale définitive et autonomie mesurée Calendrier Avant le Nouvel An chinois, selon le leaker Date de présentation officielle France Aucune commercialisation confirmée dans les éléments disponibles Prix, distribution et éventuelle version européenne

La fuite distingue aussi environ 13 300 mAh de capacité nominale et 13 500 mAh de capacité typique. Ce sont deux façons de caractériser une batterie, pas deux versions déjà commercialisées. La capacité typique est celle généralement mise en avant dans les présentations ; elle reste ici à confirmer sur un produit final.

13 500 mAh ne permettent pas d’annoncer plusieurs jours d’autonomie

La capacité attire l’attention, mais elle ne donne pas à elle seule un nombre d’heures d’utilisation. Un grand écran, sa luminosité, le réseau mobile et les applications changent la consommation. Une batterie plus importante peut aussi entraîner un téléphone plus lourd ou plus épais ; aucune mesure du boîtier ne permet ici de chiffrer ce compromis.

La même prudence s’applique à la recharge. Sans puissance confirmée, courbe de charge et essai, impossible d’annoncer combien de temps il faudrait pour passer de 0 à 100 %. Un gros chiffre de capacité ne garantit ni une recharge rapide ni une endurance proportionnellement supérieure à celle de tous les smartphones actuels.

Ce qu’il faudra regarder avant d’envisager ce grand Honor

Pour quelqu’un qui lit beaucoup, regarde des vidéos ou souhaite afficher de gros caractères, la diagonale pourrait être intéressante. Pour une utilisation à une main ou dans une petite poche, la largeur et le poids compteront davantage que le seul nombre de pouces. Ces usages donnent un sens au format, sans préjuger du confort d’un appareil que personne n’a encore testé publiquement dans cette configuration.

En France, il reste surtout à attendre une annonce locale. Une éventuelle fiche chinoise ne confirmerait pas automatiquement les bandes réseau, le logiciel, la garantie ou la batterie d’une version européenne. Le sujet à suivre est donc bien l’arrivée possible d’un grand smartphone Honor à très grosse batterie ; son prix et son intérêt réel à l’achat ne sont pas encore établis.