Le dirigeant d’Honor confirme un futur pliant au format large pour mars 2027. Sa promesse sur la pliure devra être confrontée au produit réel et à son vieillissement.

Honor prépare un smartphone pliant au format large pour mars 2027, avec une promesse particulièrement ambitieuse sur l’écran : aucune pliure visible, selon son dirigeant. Li Jian a confirmé le projet aux journalistes le 23 novembre, après la présentation des Honor 700. Le calendrier existe donc désormais publiquement ; le résultat annoncé sur l’écran reste à vérifier.

Dans son compte rendu de la déclaration du patron d’Honor, Phoenix rapporte aussi une invitation adressée aux personnes qui n’ont pas encore acheté de pliant Apple : patienter jusqu’à cette nouveauté. Honor vise ainsi directement les acheteurs attirés par un téléphone qui s’ouvre pour offrir davantage de surface.

Un engagement sur le format, pas encore une fiche technique

La confirmation porte sur un pliant large et une fenêtre de lancement. Elle ne permet pas encore de connaître précisément les dimensions de l’appareil fermé, son poids ou la taille de son écran intérieur. Aucun nom commercial définitif, prix ou calendrier français n’accompagne ces éléments.

Ce point compte pour l’usage : un grand écran une fois ouvert n’indique pas à lui seul si le téléphone reste agréable à tenir fermé. La largeur, l’épaisseur et la répartition du poids changent la prise en main et la place dans une poche. Il faudra les connaître avant de comparer sérieusement ce modèle aux appareils déjà commercialisés.

Les anciennes fuites sur les composants ne deviennent pas officielles parce qu’un dirigeant confirme le projet. À ce stade, les compléter par une fiche supposée donnerait une précision trompeuse à une annonce encore partielle.

Ce qu’il faudra regarder derrière la promesse de l’écran

La formule employée par Honor sera surtout intéressante à confronter aux observations sur le produit réel. Une marque peut présenter une pliure très discrète dans certaines conditions d’éclairage ; le lecteur a besoin de savoir comment elle apparaît quand l’écran est incliné, lorsqu’une page claire est affichée ou sous les doigts.

L’état du téléphone après usage sera une autre question. Une démonstration sur un exemplaire neuf ne suffit pas à décrire le comportement après des mois d’ouvertures et de fermetures. Ce ne sont pas des défauts constatés sur le futur Honor : ce sont les vérifications nécessaires pour apprécier cette promesse, sans confondre annonce et essai.

Faut-il attendre mars ? Si votre téléphone fonctionne encore et que vous hésitez déjà entre plusieurs pliants, ce rendez-vous ajoute un modèle à surveiller. Pour un achat nécessaire rapidement, il n’apporte en revanche ni date de livraison française ni prix permettant de bâtir une comparaison. Le prochain élément décisif sera la présentation complète de l’appareil, puis sa disponibilité sur notre marché.