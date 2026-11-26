Honor étend en Chine son partage de fichiers par contact. Les autres Android et les iPhone n’utilisent pas exactement la même méthode, et une caméra Insta360 rejoint l’ensemble.

Transmettre une photo originale à un téléphone d’une autre marque en rapprochant les deux appareils : Honor élargit cette possibilité en Chine. La mise à jour de son partage par contact, appelé OneHop ou One-Tap Share, concerne les échanges avec OPPO, vivo, Xiaomi et les iPhone compatibles. Une différence reste essentielle : l’iPhone passe par une application Honor, tandis que l’interconnexion avec les trois marques Android est intégrée aux systèmes compatibles. Aucun déploiement français de cette extension n’a été établi dans les annonces consultées.

Un geste commun, deux façons de connecter les téléphones

Sur sa page officielle chinoise consacrée à l’interconnexion, Honor décrit le partage avec OPPO, vivo et Xiaomi sans installation d’application supplémentaire. La série Magic9 est annoncée en premier ; d’autres appareils doivent suivre par mise à jour. Les téléphones des marques partenaires ont eux aussi besoin d’une version compatible de leur système.

Cette condition concerne les deux extrémités de l’échange. Avoir un Honor à jour ne suffit pas si le Xiaomi, le vivo ou l’OPPO qui doit recevoir la photo ne possède pas encore la fonction correspondante. Inversement, la présence de NFC sur une fiche technique ne prouve pas la prise en charge du partage intermarques.

Le rapprochement sert à déclencher la connexion. Il ne faut pas imaginer que la totalité d’une longue vidéo traverse la seule liaison NFC : la fonction s’appuie aussi sur les connexions sans fil des appareils pour transférer les fichiers. L’intérêt est de simplifier leur découverte et leur mise en relation, sans devoir passer par un envoi dans une messagerie.

Sur iPhone, l’application reste indispensable

La passerelle avec Apple existait déjà dans l’environnement Honor : ce n’est donc pas l’invention d’un nouvel AirDrop au 25 novembre. Le constructeur précise que l’iPhone doit disposer de l’application Honor Connect, appelée « 荣耀互联 » dans ses documents chinois. L’échange par contact est annoncé pour les iPhone 13 et suivants sous iOS 17 ou une version ultérieure.

Le guide officiel de Honor distingue l’envoi et la réception. Depuis le téléphone Honor, l’utilisateur ouvre ou sélectionne un fichier, puis rapproche les zones NFC. Une carte s’affiche sur l’iPhone pour ouvrir l’application et poursuivre la connexion. Dans l’autre sens, il sélectionne les photos ou vidéos dans l’application Honor de l’iPhone avant de rapprocher les appareils.

Le même guide demande des écrans allumés et déverrouillés pour les échanges entre appareils Honor. Les manipulations peuvent varier selon les modèles et les versions. Ces indications décrivent le fonctionnement documenté en Chine ; elles ne constituent pas un chemin de menus français vérifié pour tous les appareils vendus ici.

Une seule caméra Insta360 est citée pour le moment

Dans son compte rendu du 25 novembre, IT Home relaie l’annonce de l’ingénieur Honor CaoGong concernant les images originales et les nouveaux appareils connectés. Le média apporte une précision absente d’un simple intitulé « compatible Insta360 » : la caméra Luna Ultra est actuellement la seule mentionnée, après installation de sa dernière mise à jour.

Ce n’est pas une compatibilité générale avec toutes les caméras de la marque. Pour quelqu’un qui rapporte des photos d’une sortie, l’avantage annoncé est de faire arriver les originaux sur le téléphone Honor par un geste de rapprochement. Le nom exact de la caméra et son micrologiciel deviennent donc aussi importants que le smartphone utilisé.

Le partage dépasse les photos de la galerie

L’annonce relayée en Chine mentionne plus de soixante-dix applications compatibles. Amap, Baidu Netdisk, Tencent WorkBuddy et Ximalaya rejoignent notamment les usages présentés : listes de lieux, documents stockés en ligne, conversations avec des agents d’IA ou contenus audio à partager.

Ces scénarios ne signifient pas que chaque application d’un téléphone sait envoyer tout son contenu. Une photo enregistrée localement, un document et un élément partagé depuis un service en ligne n’ont pas les mêmes conditions d’ouverture sur l’appareil destinataire. La présence de l’application concernée et les droits d’accès au contenu restent déterminants.

Les modèles cités dans le suivi des mises à jour chinois comprennent les Magic9, Magic9 Pro Max, Magic9 Super Edition, WIN2, WIN RT2 et WIN Turbo2. Pour un utilisateur en France, la vérification utile porte sur la version régionale de son téléphone et les fonctions réellement présentes après mise à jour. Une annonce chinoise portant sur un modèle de même nom ne suffit pas à confirmer son activation sur une version européenne.