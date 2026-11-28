Le mode ARRI du Magic9 Pro Max change le rendu vidéo, mais limite aussi les objectifs et la fréquence d’enregistrement. Voici les compromis à connaître.

Le mode cinéma ARRI du Honor Magic9 Pro Max ne permet pas de filmer avec tous les objectifs du téléphone. Il est limité à l’appareil principal et au téléobjectif, tandis que sa stabilisation resserre le cadrage. Voilà le compromis à connaître si vous voulez enregistrer une pièce entière, un groupe ou une scène sans possibilité de reculer. L’essai de Gareth Bevan pour Digital Camera World met ces restrictions en évidence : le rendu des couleurs ne doit pas être votre seul critère.

Le grand-angle peut manquer de recul, même sans utiliser le zoom

Dans son essai du 25 novembre, le journaliste explique que l’ultra-grand-angle est absent du mode ARRI Cinema. Il relève également un recadrage sensible lorsque la stabilisation renforcée est utilisée. Les deux limites s’additionnent : le champ devient plus serré, et le mode ne permet pas de passer à l’objectif le plus large pour récupérer la scène.

Prenons un exemple de cadrage, sans le confondre avec un essai du téléphone. Vous filmez plusieurs personnes autour d’une table et votre dos est déjà près du mur. Un déplacement de quelques pas n’est plus possible. Dans cette situation, la qualité d’un rendu cinéma ne résout pas le problème principal : une partie du groupe peut rester hors champ. Il faut modifier la mise en place, changer de mode ou choisir un autre point de vue.

Le recadrage lié à la stabilisation s’explique par le besoin de conserver une marge autour de l’image utile pour corriger les mouvements. Il faut donc évaluer le cadre effectivement enregistré, avec le réglage que vous utiliserez, plutôt que se fier uniquement à la focale indiquée pour le capteur. Une stabilisation agréable en marchant peut demander cette concession sur l’étendue de la scène.

La 4K à 120 images par seconde appartient au mode vidéo classique

L’autre limite porte sur la fréquence. Le testeur relève un maximum de 60 images par seconde en 4K dans ARRI Cinema, contre 120 sur les caméras principale et téléobjectif dans le mode classique. Le plafond du mode ARRI est aussi indiqué dans l’annonce technique de Honor.

Votre besoin Ce qu’il faut savoir Filmer très large dans un espace étroit L’ultra-grand-angle n’est pas disponible en ARRI Cinema dans l’essai consulté Marcher en gardant une image stable La stabilisation renforcée resserre le cadre ; vérifier la marge disponible Enregistrer en 4K à 120 images/s Passer au mode vidéo classique sur les caméras compatibles Enregistrer en ARRI Cinema Jusqu’à 4K à 60 images/s annoncé par Honor Partager rapidement une vidéo au rendu choisi Un rendu peut être appliqué à la capture ; le Log n’est pas obligatoire Retravailler les couleurs après tournage Le LogC3 et un traitement adapté demandent une étape d’étalonnage

Une fréquence plus élevée peut servir à ralentir un mouvement au montage, si le format et le logiciel employés le permettent. Elle ne rend pas automatiquement toutes les scènes plus belles : le rendu recherché, la lumière disponible et la taille des fichiers comptent aussi. Pour une vidéo de famille regardée à vitesse normale, perdre l’option 120 images/s n’aura pas le même poids que pour quelqu’un qui prépare régulièrement des ralentis.

Ce que le mode ARRI apporte en échange

Le partenariat ne se limite pas à ajouter un logo. ARRI décrit une chaîne de traitement intégrant le LogC3, l’espace colorimétrique ARRI Wide Gamut 3 et des rendus prédéfinis. L’objectif est de donner davantage de maîtrise sur l’apparence de l’image, de la prise de vue à la finition.

Le Log enregistre une image préparée pour être retravaillée. Vue sans conversion adaptée, elle paraît peu contrastée : ce n’est pas le résultat final à partager tel quel. Une table de conversion, appelée LUT, sert à transformer les couleurs vers le rendu voulu. Ce choix devient utile si vous souhaitez donner une cohérence à plusieurs plans plutôt que laisser chaque prise recevoir son traitement automatique.

Il n’est toutefois pas nécessaire de s’imposer un travail de montage pour chaque souvenir. Le test consulté décrit aussi la possibilité de filmer en SDR ou HDR en appliquant directement un rendu ARRI. Vous gagnez alors du temps au partage, mais vous disposez de moins de liberté pour revenir sur ce choix ensuite. Choisir ARRI Cinema et choisir un enregistrement Log sont deux décisions différentes.

Commencez par le cadre : toutes les personnes et les éléments utiles sont-ils visibles avec le mode choisi ? Vérifiez ensuite le mouvement, en reproduisant le déplacement prévu. Enfin, choisissez si la vidéo doit être partagée rapidement ou retravaillée. Cet ordre évite de découvrir après l’enregistrement qu’un joli rendu a coupé une personne ou supprimé une option de ralenti dont vous aviez besoin.

Vous pouvez ainsi réserver le mode cinéma aux plans dont le cadrage vous convient, et utiliser le mode classique lorsqu’il répond mieux à la scène. Pour un montage réunissant plusieurs modes, un court essai préalable aide à repérer les différences d’apparence. Il ne faut pas compter sur un nom de mode commun pour garantir des couleurs identiques entre tous les objectifs et tous les réglages.

Ces observations concernent la version essayée par Digital Camera World ; elles ne constituent pas un test Menow. Elles ne permettent pas davantage d’attribuer à la future version française l’autonomie mesurée sur un autre marché. Pour préparer un achat, les restrictions vidéo décrites ici sont plus utiles qu’une promesse générale de « qualité cinéma » : elles indiquent précisément dans quelles situations le mode peut vous convenir.