Le Honor Magic9 Pro Max veut aussi améliorer ce que l’on entend dans une vidéo. Lors de son lancement international du 24 novembre, Honor a détaillé un système de microphones capable, selon ses essais, d’isoler une source sonore jusqu’à 20 mètres. Une promesse à distinguer d’un résultat garanti dans la rue ou en concert.

Quatre microphones, avec des rôles différents

Dans son annonce internationale, Honor décrit un microphone directionnel accompagné de trois microphones omnidirectionnels. Le premier privilégie une zone de captation ; les autres recueillent le son autour de l’appareil. Le traitement combine ces informations pour mieux séparer la source choisie des bruits environnants.

Le constructeur annonce une portée pouvant atteindre 20 mètres et une réduction des sons situés hors d’une plage de ±60 degrés. Ces indications décrivent le fonctionnement revendiqué du dispositif. La distance de 20 mètres provient de tests de laboratoire Honor : nous ne l’avons pas mesurée et elle ne doit pas être comprise comme une distance à laquelle toute voix deviendra parfaitement intelligible.

Quatre modes pour adapter la prise de son

La présentation officielle du Magic9 Pro Max cite quatre modes : Long Range, Close Up, Voice Isolation et Voice Boost, auxquels s’ajoute une personnalisation. Leurs noms renvoient respectivement à la distance, à la proximité, à l’isolation et au renforcement de la voix. Ce sont les dénominations affichées sur le site du fabricant, pas une traduction de menus français que nous aurions essayés.

L’intérêt pratique est de pouvoir choisir l’intention de captation. Filmer quelqu’un qui parle près de soi ne pose pas le même problème que recueillir une voix située plus loin. Isoler un interlocuteur et conserver l’ambiance d’un lieu sont également deux objectifs différents : un réglage qui nettoie fortement la voix peut être moins adapté lorsqu’on souhaite entendre la foule ou l’environnement.

La zone de captation est horizontale, avec des conditions explicites

La notice de la page produit précise que la plage s’étend approximativement de −60 à +60 degrés horizontalement, derrière la position de l’objectif. Il s’agit donc d’un secteur de captation : le système n’annonce pas une sélection de n’importe quel point sonore à 360 degrés autour du téléphone. La plage totale décrite est d’environ 120 degrés, et non d’un cône de 60 degrés au total.

Honor cite trois limites dans ses notes : le bruit ambiant, les obstacles et les habitudes d’utilisation. Une personne placée dans la direction choisie mais masquée par un obstacle ne correspond donc pas aux mêmes conditions qu’une voix dégagée. Cette précision explique pourquoi la portée de laboratoire doit être séparée de l’intelligibilité réelle dans un lieu fréquenté.

Une commande audio ne remplace pas les réglages d’image

Les quatre modes audio répondent à des intentions différentes. Long Range vise une source éloignée ; Close Up renvoie à la proximité ; Voice Isolation et Voice Boost distinguent l’isolement du renforcement de la voix. Le site ne publie pas pour chacun une distance, un niveau de réduction en décibels ou une réponse en fréquence. Le mode personnalisé ne doit donc pas être présenté comme un égaliseur complet ou un réglage professionnel de directivité dont tous les paramètres seraient documentés.

Dans son communiqué, Honor rapproche cette captation du mode ARRI CINEMA, qui rassemble exposition, mise au point, cadence, codec et contrôles de monitoring. Le constructeur indique une limite de 4K à 60 images par seconde pour ce mode, alors que la 4K à 120 images par seconde est annoncée pour d’autres modes compatibles. Un chiffre mis en avant pour la vidéo ne s’applique donc pas automatiquement à toutes les fonctions de création du téléphone.

Le « zoom audio » ne rapproche pas physiquement le microphone

Il faut séparer cette fonction du zoom optique. Agrandir un visage à l’image ne rapproche pas le téléphone de la personne. La sélection directionnelle et le traitement audio peuvent favoriser certains sons, mais ils ne font pas disparaître la distance, les obstacles ou un bruit qui couvre déjà la parole.

Pour une interview, la direction du téléphone et la place de l’interlocuteur deviennent donc aussi importantes que le cadrage. Pour un spectacle, privilégier la voix peut modifier la place des applaudissements ou de la salle dans l’enregistrement. Ces exemples décrivent les choix à faire avec une captation directionnelle ; ils ne sont pas les résultats d’un essai du Magic9 Pro Max.

Des haut-parleurs certifiés ne démontrent pas la portée du microphone

Honor annonce également deux haut-parleurs de type 1216 et des certifications SGS concernant l’enregistrement et la restitution. Il faut séparer les deux usages : la restitution est le son que produit le téléphone, la captation celui qu’il enregistre. La mention d’une certification ne fournit pas à elle seule un protocole public validant chaque distance annoncée, chaque mode ou chaque situation de bruit.

Une fonction annoncée, à vérifier sur la version vendue localement

Honor précise que les caractéristiques peuvent varier selon les pays et que certaines fonctions dépendent des modes ou de mises à jour. L’annonce internationale ne suffit donc pas à garantir les mêmes options sur chaque appareil vendu en France. Avant un achat motivé par cette prise de son, il faudra consulter la fiche locale et vérifier les fonctions réellement disponibles.

Cette nouveauté complète l’orientation vidéo du téléphone avec une question souvent plus importante qu’un effet d’image : peut-on comprendre clairement la personne filmée ? Pour l’instant, la réponse est une promesse documentée du constructeur, qui attend encore une évaluation indépendante en conditions réelles.