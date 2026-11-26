Le Magic9 Pro Max sera vendu le 4 décembre en Malaisie. En France, Honor indique déjà le 14 janvier à 10 h : les calendriers diffèrent selon les marchés.

Le Honor Magic9 Pro Max sera vendu en Malaisie dès le 4 décembre, avant son arrivée française annoncée pour le 14 janvier 2027 à 10 h. Les précommandes malaisiennes sont ouvertes depuis le 24 novembre. Un autre événement est prévu le 21 décembre pour le Moyen-Orient et l’Afrique. Ces dates concernent des opérations différentes : elles ne décrivent pas une ouverture mondiale simultanée des ventes.

La Malaisie a déjà sa configuration et son prix

Dans son annonce publiée à Kuala Lumpur le 24 novembre, Honor fixe la période de précommande du 24 novembre au 3 décembre. La disponibilité nationale en magasin doit commencer le lendemain, le 4 décembre. Les canaux annoncés comprennent les boutiques Honor Experience, la boutique en ligne locale et les magasins officiels de la marque.

Le modèle présenté possède 512 Go de stockage et coûte 5 999 ringgits, soit environ 1 328 € au taux de référence de la BCE du 26 novembre 2026, de 4,5190 MYR pour un euro. Cette conversion ne constitue pas un prix français : elle ne comprend ni frais d’importation ni éventuels frais de change ou taxes liés à un achat transfrontalier.

La mention de « 24 Go » de mémoire mérite aussi une lecture attentive. Honor précise que ce total inclut 12 Go de Turbo RAM. Il ne faut donc pas le confondre avec 24 Go de mémoire vive physique. Trois finitions sont annoncées localement : noir, argent et vert, sous les noms Shadow Black, Glacier Silver et Moss Green.

Le 21 décembre correspond à une présentation régionale

Pour le Moyen-Orient et l’Afrique, le communiqué diffusé par Honor le 24 novembre donne rendez-vous le 21 décembre. La marque prévoit un événement à Abu Dhabi consacré à ses technologies d’image et au Magic9 Pro Max, ainsi qu’une présentation dédiée en Arabie saoudite.

Il s’agit d’une date de lancement régional. Le texte ne fournit pas un calendrier de livraison identique pour chaque pays de la zone. Un lecteur qui y achète son téléphone devra donc attendre l’offre du marché concerné, plutôt que de déduire une disponibilité immédiate de la seule tenue de l’événement.

Marché Étape confirmée Date annoncée Malaisie Précommandes, puis vente nationale en magasin 24 novembre–3 décembre ; ventes le 4 décembre 2026 Moyen-Orient et Afrique Événement de lancement régional 21 décembre 2026 France Ouverture des ventes indiquée dans les conditions locales 14 janvier 2027 à 10 h

Le point français est plus précis qu’une simple attente d’annonce. Dans l’article 4 de ses conditions françaises de l’opération Magic9 Pro Max, Honor indique que les offres seront utilisables à l’ouverture des ventes, le 14 janvier 2027 à 10 h. Ce document ne fixe toutefois pas encore un prix de vente définitif : certains montants liés au téléphone y apparaissent sous forme de valeurs à compléter.

Menow avait déjà repris cette échéance dans son comparatif avec l’OPPO Find X10 Pro Max. L’annonce malaisienne précise maintenant une autre étape de la commercialisation internationale, sans avancer la date française.

Un premier écart régional est déjà visible : l’annonce malaisienne décrit une batterie de 8 000 mAh en capacité typique, avec 7 745 mAh de capacité nominale dans sa note 9. Ce ne sont pas les 8 800 mAh du modèle chinois repris dans notre comparatif. La fiche française devra donc être lue pour elle-même, sans importer automatiquement les chiffres d’une autre version.

Pour comparer un achat local et une importation, il manque encore l’offre française complète : mémoire réellement proposée, capacité de batterie de la version vendue ici, accessoires inclus et prix TTC. Un tarif étranger converti ne permet pas à lui seul de calculer l’économie. La référence régionale et la prise en charge après l’achat comptent autant que le jour où le téléphone apparaît en boutique.