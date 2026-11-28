Les deux Magic9 partagent l’affiche 200 Mpx, mais pas le format, les capteurs ni la recharge. Comparaison des versions chinoises avant l’arrivée française du Pro Max.

Le Honor Magic9 standard conserve deux appareils photo de 200 Mpx dans un écran de 6,37 pouces. Le Pro Max passe à 6,8 pouces, agrandit les capteurs et pousse plus loin la recharge. Le choix oppose donc aussi un format plus compact à un grand appareil, et pas simplement un modèle équipé face à un modèle dépouillé.

Cette comparaison porte sur les versions chinoises décrites par Honor. En France, la marque confirme le 14 janvier 2027 à 10 h pour l’ouverture des ventes du Pro Max dans ses conditions locales. Ce document ne donne pas une arrivée française équivalente au Magic9 standard ni un tarif définitif permettant de calculer le supplément.

Le format change avant même d’ouvrir l’appareil photo

Les pages officielles du Magic9 et du Pro Max présentent des écrans très différents. Une diagonale plus petite facilite le choix d’un appareil moins encombrant ; la grande laisse davantage de place aux cartes, à la vidéo et aux commandes. Cela ne remplace pas une prise en main : la largeur, le poids et la coque influencent aussi le confort.

Versions chinoises Magic9 Magic9 Pro Max Écran 6,37 pouces, jusqu’à 120 Hz 6,8 pouces, 1–120 Hz Appareil principal 200 Mpx, capteur 1/1,4 pouce, f/1,9 200 Mpx, capteur 1/1,28 pouce, f/1,57 Téléobjectif 200 Mpx, capteur 1/1,56 pouce, f/2,6 200 Mpx, capteur 1/1,4 pouce, f/2,6 Ultra-grand-angle 50 Mpx 50 Mpx Batterie typique en Chine 8 000 mAh 8 800 mAh Recharge maximale filaire/sans fil 80 W/50 W 100 W/80 W

200 Mpx dans les deux cas, mais des capteurs différents

Le nombre de pixels ne suffit pas à décrire un appareil photo. Le Pro Max emploie un capteur principal plus grand et une ouverture plus large. Son téléobjectif dispose lui aussi d’un capteur plus grand. Ces différences concernent la captation de lumière et le rendu ; elles ne permettent pas de chiffrer un gain de qualité sans photographier les mêmes scènes.

Le Magic9 conserve néanmoins un téléobjectif de 200 Mpx et le partenariat ARRI. Choisir le petit modèle ne revient donc pas à abandonner ces deux arguments. À l’inverse, les modes disponibles et leurs limites doivent être vérifiés sur le modèle choisi : une fonction du Pro Max ne se transfère pas automatiquement à toute la gamme.

La batterie chinoise n’est pas celle de toutes les versions

Les 8 800 mAh du tableau concernent le Pro Max chinois. L’essai publié par Digital Camera World le 25 novembre distingue une version internationale de 8 000 mAh et une version européenne annoncée à 7 030 mAh. On ne peut donc pas comparer les 8 000 mAh du Magic9 chinois aux 7 030 mAh européens pour conclure à une meilleure autonomie du modèle standard : ce seraient deux marchés et aucun essai commun.

Pour l’instant, la décision se dessine surtout autour du format et de la photo. Le Magic9 garde l’essentiel de l’affiche technique dans un écran plus petit ; le Pro Max propose des capteurs plus grands et une recharge plus puissante. Le prix français, la configuration distribuée et les accessoires inclus devront compléter ce choix avant un achat local.