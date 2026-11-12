Honor Magic9 Pro Max : à quoi sert vraiment le téléobjectif de 500 mm qu’on fixe au téléphone ?

Un oiseau de l’autre côté d’un étang ou un musicien tout au fond de la scène : c’est le genre de sujet que vise le G500, le complément optique du Honor Magic9 Pro Max. Il donne un cadrage équivalent à 500 mm. Le sujet remplit davantage l’image, mais un mouvement de la main suffit aussi à le faire sortir du cadre.

De 85 à 500 mm, ce que les lentilles changent

Le téléobjectif intégré couvre un équivalent 85 mm, une focale adaptée à un portrait ou à un détail d’architecture. Le G500 multiplie cette focale par environ 5,9 grâce à des lentilles placées devant l’objectif. À la même distance, le sujet prend plus de place dès la prise de vue. Le zoom numérique, lui, agrandit une partie de l’image enregistrée.

Les 14 000 mm évoqués par Honor correspondent au maximum annoncé en combinant le complément optique et le recadrage numérique. La lumière disponible, le mouvement et le traitement de l’image comptent toujours. Le capteur de 200 mégapixels ne garantit pas un résultat détaillé à cette valeur extrême.

Depuis les tribunes, le cadre devient beaucoup plus étroit

Le G500 convient mieux à un animal posé ou à un musicien immobile qu’à un joueur qui traverse le terrain. Une rambarde ou un trépied aide à stabiliser le cadre. La poignée proposée avec le kit possède un filetage de 1/4 de pouce pour monter l’ensemble sur un support. En faible lumière, la stabilisation aide pour vos mouvements. Pour figer le sujet lui-même, il faut aussi une vitesse d’obturation assez rapide, quitte à augmenter la sensibilité.

Quand le G200 est plus pratique

Le G200 donne un cadrage équivalent à 200 mm sur le Pro Max. Il laisse plus de décor autour du sujet, ce qui facilite le suivi d’un visage ou d’une action. Le G500 a surtout du sens lorsque vous devez rester à distance et cherchez à isoler un détail.

Lors du lancement en Chine, Honor a annoncé le G500 seul à 1 999 yuans et le kit avec poignée à 2 499 yuans. Son prix et sa disponibilité en France restent à confirmer. Avant d’en faire un critère d’achat, vérifiez également la présence de la coque et de l’adaptateur nécessaires au montage.

Crédit visuel : Honor.