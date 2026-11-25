Le Honor Magic9 Lite+ apparaît à 699,90 € chez MediaWorld en Italie, avec 9 530 mAh et un chargeur de 45 W. Le prix et la recharge méritent toutefois une explication.

Le Honor Magic9 Lite+ passe des fuites à une fiche de vente : MediaWorld le propose en Italie à 699,90 € avec une coque et un chargeur de 45 W, avant la présentation rapportée du téléphone. Le vendeur annonce une batterie de 9 530 mAh et une recharge acceptée jusqu’à 80 W. Deux chiffres attirent l’œil, mais le prix avec reprise et la puissance du chargeur fourni demandent quelques explications avant de comparer ce modèle aux autres smartphones.

Nous avions déjà présenté la fuite sur la batterie européenne du Magic9 Lite+. Le changement se situe désormais dans sa commercialisation : une enseigne affiche une configuration, un tarif et une possibilité d’expédition. Cette apparition en Italie ne confirme encore ni un prix français ni une date de vente en France.

699,90 €, avec une reprise à distinguer d’une remise immédiate

Le pack noir repéré comporte 256 Go de stockage. Au moment de notre vérification du 25 novembre, la page indique une expédition disponible, 3,99 € de frais et une livraison italienne estimée au début de décembre. Le tarif affiché reste 699,90 €. Le bandeau « −100 € grâce à la Supervalutazione » renvoie à une reprise : il ne suffit pas pour annoncer un prix de 599,90 € accessible à tous.

Une reprise suppose de céder un ancien appareil selon les règles de l’opération. Pour comparer deux offres, il faut donc séparer le prix du téléphone neuf, l’éventuel bonus et la valeur abandonnée avec l’ancien mobile. Un appareil conservé comme secours, donné à un proche ou revendu séparément a lui aussi une utilité. Tant que les critères exacts du bonus ne sont pas vérifiés, mieux vaut retenir le prix sans reprise comme base de comparaison.

9 530 mAh : une grosse batterie, mais aussi un chiffre réglementaire différent

La fiche commerciale met en avant 9 530 mAh. Le document réglementaire joint identifie le modèle BSN-NX1M et indique une capacité nominale de 9 330 mAh. Il faut conserver cette distinction entre la valeur commerciale et celle du document normalisé, plutôt que présenter les deux comme des mesures interchangeables.

La fiche européenne fournie par le vendeur donne également la classe énergétique A, 97 heures d’endurance par cycle et 1 200 cycles pour la durabilité de la batterie. Ces données correspondent à un protocole normalisé. Elles ne promettent pas 97 heures d’écran allumé ni quatre jours de jeu, de navigation GPS ou de vidéo en continu.

Le temps réellement obtenu dépendra de la luminosité, du réseau mobile, des applications et des périodes de veille. L’intérêt du chiffre réglementaire est d’offrir un repère comparable entre appareils testés dans les mêmes conditions. Pour quelqu’un qui quitte souvent son domicile sans accès à une prise, la marge de batterie reste une piste intéressante ; un essai d’autonomie demeure nécessaire pour la chiffrer dans un usage précis.

Le téléphone accepte 80 W, le pack comprend un chargeur de 45 W

Le contenu de la boîte et la capacité de recharge du téléphone ne racontent pas la même chose. Un adaptateur annoncé à 45 W ne peut pas fournir 80 W. Le pack permet de charger l’appareil, mais ne permet pas, avec cet accessoire seul, d’atteindre le plafond revendiqué pour le mobile.

Pour rechercher la puissance maximale, il faudra vérifier le protocole compatible, l’adaptateur et le câble appropriés. Même avec le bon équipement, la puissance n’est pas constante sur toute la charge : elle varie notamment avec le niveau de batterie et la température. On ne peut donc pas déduire un temps de recharge complet en divisant simplement une capacité par un nombre de watts. Aucun temps de charge mesuré n’est établi ici.

Un Snapdragon récent, sans confondre promesse de puce et test du téléphone

Autour de la batterie, MediaWorld décrit un écran AMOLED de 6,8 pouces à 120 Hz, une caméra principale de 108 mégapixels avec stabilisation optique et un appareil frontal de 16 mégapixels. La plateforme est le Snapdragon 6 Gen 5.

Dans sa présentation du Snapdragon 6 Gen 5, Qualcomm annonce jusqu’à 21 % de performances graphiques supplémentaires par rapport à la génération précédente. Cette comparaison concerne la plateforme. Elle ne démontre pas que chaque jeu tourne 21 % plus vite sur ce Honor : le refroidissement, les réglages du constructeur et le logiciel interviennent aussi.

De même, 120 Hz décrit le rafraîchissement maximal de l’écran, pas une garantie de 120 images par seconde dans les jeux. L’association intéresse surtout les usages quotidiens, le défilement et les applications ; son comportement prolongé devra être observé sur un appareil final.

Les autres informations utiles avant un lancement français

Le document européen mentionne l’indice IP68, une réparabilité de classe C avec un score de 3,23, ainsi qu’une disponibilité minimale de mises à jour indiquée à cinq ans. Cinq ans de suivi ne signifient pas cinq nouvelles versions majeures d’Android. Il faudra attendre le détail de la politique commerciale pour connaître précisément la cadence et le contenu du suivi de ce modèle.

La fiche italienne constitue ainsi une avancée concrète pour ce téléphone à grosse batterie. Pour un lecteur français, les prochaines informations décisives restent le prix local, la configuration réellement distribuée et le chargeur inclus dans le pack français. Ces éléments permettront de comparer le coût complet, sans supposer que toutes les conditions italiennes seront reproduites à l’identique.