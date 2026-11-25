Une fuite attribuée à 91mobiles décrit un Honor Magic9 Lite+ européen doté de 9 530 mAh et d’une charge de 80 W. Aucun prix français n’est confirmé.

Honor préparerait un Magic9 Lite+ équipé d’une batterie de 9 530 mAh pour l’Europe. Les caractéristiques publiées le 23 novembre par 91mobiles, à partir des informations de Sudhanshu Ambhore, décrivent un smartphone axé sur la capacité de batterie. Honor n’a pas officialisé ce modèle ni confirmé sa fiche technique.

Une grosse batterie dans un boîtier annoncé à 209 grammes

La fuite associe les 9 530 mAh à une charge filaire de 80 W, dans un appareil de 8,08 mm et 209 grammes. Elle mentionne aussi un écran AMOLED de 6,8 pouces à 120 Hz, un Snapdragon 6 Gen 5 et une configuration de 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage.

Côté photo, les informations évoquent un appareil principal de 108 MP accompagné d’un second module de 5 MP, dont le rôle reste à confirmer. Une résistance IP68 est également citée. Ces éléments restent ceux d’une fiche ayant fuité, pas les caractéristiques garanties d’un produit commercialisé en France.

Une capacité ne donne pas encore une autonomie mesurée

L’intérêt potentiel tient au compromis entre cette capacité et l’encombrement annoncé. Mais 9 530 mAh ne permettent pas de promettre un nombre de jours sans recharge : l’écran, le logiciel et l’utilisation auront aussi leur rôle. Aucun test d’autonomie ne permet encore de trancher.

La source évoque aussi 699 euros, sans confirmation de Honor. Ce tarif reste une fuite, pas un prix de vente français officiel. Le calendrier européen évoqué par les sources ne vaut pas annonce d’une disponibilité française. En attendant Honor, mieux vaut conserver la distinction entre ce projet européen et les autres modèles de la marque : une batterie ou une certification annoncée sur un appareil voisin ne se transpose pas automatiquement au Magic9 Lite+.