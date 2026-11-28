Honor vise mars 2027 pour un pliable large et promet une pliure presque invisible. Le nom Magic V7 et les détails techniques restent à confirmer.

Honor promet un écran pliable dont la pliure se ferait presque oublier. Son dirigeant Li Jian annonce un modèle au format large pour mars 2027. La déclaration donne une direction au futur téléphone, souvent appelé Magic V7 dans les fuites ; elle ne démontre pas encore ce que l’on verra ou sentira au centre de son écran.

Une promesse du dirigeant, pas encore un écran testé

Dans le compte rendu original de Phoenix du 23 novembre, Li Jian affirme que les progrès réalisés sur les écrans pliables aboutissent à un appareil sans pliure vraiment perceptible. Le dirigeant prévoit sa présentation en mars 2027. Le nom commercial, le prix et la commercialisation française ne sont pas annoncés dans cette déclaration.

Il faut distinguer trois questions très simples : voit-on la ligne au centre, la sent-on en passant le doigt, et reste-t-elle discrète après des mois d’utilisation ? Une formule comme « presque sans pliure » ne répond pas à elle seule aux trois. Aucun résultat de test n’accompagne ici la promesse.

Le futur format large est l’autre changement à regarder

Les informations rapportées évoquent un téléphone plus large, avec un écran intérieur de 7,6 pouces et un extérieur de 5,5 pouces. Phoenix présente ces dimensions dans la partie consacrée aux informations divulguées : elles restent à distinguer de l’annonce du dirigeant.

Si ces proportions se confirment, l’intérêt ne sera pas seulement de cacher une ligne au milieu de l’écran. Un format large peut aussi changer la place laissée à une vidéo horizontale, à un clavier ou à deux applications côte à côte. Il faudra voir comment les applications occupent réellement l’espace et comment le téléphone tient fermé dans la main.

Ce qu’il faudra regarder sur un vrai exemplaire

Une démonstration utile devra montrer l’écran de face puis de côté, sous plusieurs éclairages, plutôt qu’un seul cadrage favorable. Le passage d’un fond clair à un fond sombre, le défilement d’un texte et le geste du doigt au centre permettront aussi de comprendre ce que recouvre la promesse d’Honor.

La charnière, les matériaux de l’écran et leur comportement après des ouvertures répétées devront être documentés pour expliquer le résultat. Honor n’a pas détaillé ici la solution employée : attribuer cette discrétion à une nouvelle charnière précise serait prématuré. Mars 2027 reste pour le moment un rendez-vous de présentation annoncé, pas une date de livraison française.