Au-delà des 45 W et du câble intégré, la HONOR Life annonce l’accès sur ordinateur aux informations de batterie et aux anomalies de charge enregistrées.

La nouvelle batterie externe HONOR Life ne se contente pas d’afficher son pourcentage : sa présentation annonce la consultation d’informations de batterie et d’un historique d’anomalies de charge depuis un ordinateur. Une connexion filaire donne accès à ce suivi. C’est une fonction différente du câble USB-C intégré et des 45 W déjà détaillés dans notre premier article.

IT Home rapporte cette possibilité le 26 novembre, avec des visuels de présentation du produit. La vente est prévue le 30 novembre en Chine et le prix n’est pas indiqué. Aucun lancement français n’est établi par cette annonce.

Le pourcentage restant ne raconte pas toute la charge

Sur le boîtier, l’écran numérique sert à voir la réserve disponible. Sur l’ordinateur, le visuel de présentation montre un tableau de bord plus détaillé : identification de la batterie, état de charge et rubriques relatives aux cellules et aux événements enregistrés. Le fabricant évoque aussi le suivi en temps réel et la traçabilité des informations du processus de charge.

Ces trois niveaux ne répondent pas à la même question :

Information annoncée Ce qu’elle permet de consulter Pourcentage sur le boîtier La réserve affichée à cet instant Informations de batterie sur ordinateur Les données présentées pour l’exemplaire connecté Historique d’anomalies Des événements de charge enregistrés auparavant

Un pourcentage indique une quantité disponible ; un historique décrit des événements. L’un ne remplace pas l’autre. Voir une réserve encore élevée ne permet pas de conclure que toutes les charges précédentes se sont déroulées sans incident. À l’inverse, la présence d’une ligne dans un journal demande d’en comprendre le libellé avant d’y voir une panne.

Une fonction annoncée, sans procédure française vérifiée

La présentation indique une liaison filaire avec l’ordinateur. Elle ne fournit pas dans les éléments consultés un guide français précisant le logiciel à utiliser, les systèmes compatibles ou les étapes de lecture. Nous ne pouvons donc pas proposer un chemin de menus ni garantir un fonctionnement indifférent sous Windows, macOS et Linux.

Le visuel permet de constater qu’un écran de consultation est prévu, pas de mesurer sa précision. La liste complète des anomalies détectées, la durée de conservation des événements et la possibilité de les exporter restent à documenter. Aucun de ces résultats n’a été reproduit sur une batterie de test pour cet article.

Le câble et les 45 W répondent à un autre besoin

La HONOR Life conserve ses caractéristiques de batterie nomade : 20 000 mAh, câble USB-C tressé intégré, port USB-C supplémentaire et port USB-A. Les 45 W annoncés concernent l’alimentation d’un appareil compatible et la recharge de la batterie elle-même. Notre guide explique déjà ce que ces puissances en entrée et en sortie changent pour vos branchements.

Le nouvel intérêt à examiner ici est la visibilité donnée sur la batterie au fil de son utilisation. Pour juger cette fonction avant un achat, il faudra surtout une documentation précisant ce que chaque événement signifie et comment accéder à l’historique. Un journal consultable peut aider à décrire un problème au service après-vente ; il ne constitue pas, à lui seul, une garantie de sécurité ni un diagnostic automatique de tout le matériel branché.