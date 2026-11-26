HONOR annonce en Chine une batterie de 20 000 mAh avec câble intégré et 45 W en entrée comme en sortie. Voici ce que ces chiffres changent.

HONOR Life : cette batterie de 20 000 mAh garde son câble, et se recharge aussi en 45 W

La batterie externe HONOR Life réunit 20 000 mAh, un câble USB-C intégré et une recharge allant jusqu’à 45 W dans les deux sens. Sa vente est annoncée pour le 30 novembre en Chine. Le chiffre de puissance concerne donc aussi le remplissage de sa propre réserve.

IT Home rapporte le 26 novembre sa mise en ligne chez JD, sans prix annoncé. Ces informations décrivent l’offre chinoise ; elles n’établissent pas une distribution en France.

La différence entre 45 W en entrée et en sortie

La puissance de sortie limite ce que la batterie peut fournir au téléphone. Celle d’entrée concerne le chargeur utilisé pour reconstituer sa réserve. Une batterie peut être rapide dans un sens et lente dans l’autre : HONOR annonce ici un maximum de 45 W pour chacun.

Pour atteindre ce niveau en entrée, une alimentation compatible sera nécessaire. Ce maximum ne donne pas à lui seul un temps de remplissage complet, puisque la puissance varie pendant la charge. Côté téléphone, la vitesse dépend aussi de ce que l’appareil accepte et du protocole utilisé.

Les compatibilités annoncées comprennent PD 3.0, PPS et QC 3.0. Elles ouvrent plusieurs possibilités de charge filaire, sans signifier que chaque smartphone recevra exactement 45 W.

Le câble intégré évite un oubli

Le cordon USB-C tressé accompagne directement le boîtier. Pour un téléphone compatible, il évite d’emporter un câble séparé. Un port USB-C et un port USB-A complètent l’équipement lorsque l’on veut utiliser son propre cordon ou brancher un autre appareil.

La puissance maximale ne doit pas se lire comme 45 W garantis pour chaque appareil branché simultanément. Lorsque plusieurs sorties sont utilisées, la répartition de la puissance compte autant que le chiffre principal. C’est une caractéristique à examiner avant de choisir une batterie pour tout son équipement.

Un affichage numérique, un mode destiné aux petits appareils à faible consommation et la possibilité de délivrer de l’énergie pendant la recharge sont également annoncés. Leur intérêt diffère : suivre la réserve, alimenter un accessoire et organiser les branchements.

20 000 mAh ne donnent pas un nombre certain de recharges

La capacité annoncée concerne les cellules internes. La diviser directement par celle du smartphone ne donne pas un résultat fiable : la conversion de tension et les pertes interviennent entre les deux batteries. Utiliser le téléphone pendant sa recharge modifie aussi le résultat.

La présentation mentionne la certification chinoise 3C. Elle ne prouve pas une commercialisation européenne. Pour envisager ce modèle en France, il reste donc à connaître une éventuelle distribution locale, son prix et les conditions de garantie correspondantes.