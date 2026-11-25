Même batterie de 9 000 mAh et même zoom 3,5× : le Honor 700 Pro se distingue surtout par sa puce et la recharge sans fil. Le point en euros.

Le Honor 700 Pro fait surtout payer son processeur plus haut de gamme et la recharge sans fil. Le Honor 700 conserve les principaux atouts visibles de cette génération : grand écran, écran arrière, téléobjectif et batterie de 9 000 mAh. L’écart de lancement annoncé en Chine atteint 900 yuans, soit environ 123 €. Cette conversion ne constitue pas un tarif français : au 25 novembre 2026, nous n’avons pas vérifié de prix officiel pour ces deux modèles en France.

Le choix ne se résume donc pas à acheter « le meilleur appareil photo » en ajoutant Pro au nom. Les caractéristiques annoncées sont très proches dans plusieurs domaines. Voici les différences utiles, les limites des chiffres et les conditions d’achat à distinguer avant de comparer une éventuelle offre d’importation. Il s’agit d’une comparaison documentaire, pas d’un essai des deux téléphones réalisé par Menow.

Ce qui change entre les deux modèles chinois

Critère Honor 700 Honor 700 Pro Processeur Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8 Gen 5 Écran principal AMOLED 6,57 pouces, 2 728 × 1 264 pixels, jusqu’à 120 Hz AMOLED 6,57 pouces, 2 728 × 1 264 pixels, jusqu’à 120 Hz Écran secondaire arrière Oui, aperçu photo et fonctions compatibles Oui, aperçu photo et fonctions compatibles Capteur principal 200 Mpx, f/1,9, stabilisation optique 200 Mpx, f/1,9, stabilisation optique Téléobjectif 50 Mpx périscopique, zoom optique 3,5×, stabilisation optique 50 Mpx périscopique, zoom optique 3,5×, stabilisation optique Ultra grand-angle / macro 12 Mpx avec autofocus 12 Mpx avec autofocus Caméra avant 50 Mpx 50 Mpx Batterie, capacité typique 9 000 mAh 9 000 mAh Recharge filaire annoncée Jusqu’à 80 W Jusqu’à 80 W Recharge sans fil annoncée Non mentionnée dans la présentation consultée Jusqu’à 50 W, chargeur compatible vendu séparément Dimensions annoncées 156 × 74,7 × 7,96 mm 156 × 74,7 × 7,96 mm Poids approximatif 211 g 213 g Système de lancement en Chine MagicOS 11, fondé sur Android 17 MagicOS 11, fondé sur Android 17 Indices de protection annoncés IP68, IP69 et IP69K IP68, IP69 et IP69K Prix officiel et disponibilité en France Non vérifiés Non vérifiés

Les caractéristiques ci-dessus correspondent aux versions chinoises présentées par Honor. Une éventuelle déclinaison européenne doit être vérifiée séparément : nom identique ne signifie pas nécessairement batterie, services logiciels ou offre commerciale identiques.

Photo : ne payez pas le Pro pour un zoom déjà présent sur le 700

Honor annonce sur les deux modèles un capteur principal de 200 Mpx au format 1/1,56 pouce et un téléobjectif périscopique 3,5×. Le 700 ordinaire n’est donc pas privé du zoom optique au profit du Pro. Pour photographier un portrait avec une focale plus longue ou cadrer un détail éloigné, la présence du téléobjectif n’impose pas de monter en gamme.

Cette proximité ne prouve pas que chaque photo sera identique. Le traitement d’image, la mise au point, la lumière et le logiciel interviennent dans le résultat. Le nombre de mégapixels ne mesure pas à lui seul la netteté d’un sujet en mouvement, la qualité de nuit ou le naturel des visages. Sans prises de vue comparées dans les mêmes conditions, il serait prématuré d’accorder une victoire photographique à l’un ou l’autre.

Comme nous l’avons expliqué dans notre présentation de la famille Honor 700 et de son écran arrière, cet écran permet aussi de se cadrer avec les caméras principales. C’est un usage partagé, pas un argument exclusif du Pro. Les deux appareils sont annoncés compatibles avec l’accessoire téléobjectif G200, vendu séparément ; Honor précise que son adaptation logicielle nécessite une mise à jour. Son prix et sa disponibilité doivent donc entrer dans un achat éventuel, sans considérer l’accessoire comme inclus.

Le processeur du Pro mérite surtout des tests de longue durée

La distinction technique la plus nette oppose le Snapdragon 8s Gen 4 au Snapdragon 8 Gen 5. Les documents techniques de Qualcomm décrivent une fabrication en 4 nm pour le premier et en 3 nm pour le second. Ce sont bien deux plateformes différentes ; le 8 Gen 5 du Pro ne doit pas être confondu avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Pour un joueur, l’intérêt d’un processeur plus ambitieux se juge à la stabilité des images par seconde, aux réglages utilisables et à la chaleur après une séance prolongée. Pour un créateur, il se juge aussi au temps d’export d’un projet concret. La finesse de gravure ou le meilleur score isolé ne permettent pas de déduire ces résultats sur le téléphone terminé.

À l’inverse, lire, consulter des messageries ou prendre des photos familiales ne sollicite pas constamment les limites du processeur. Si ces usages dominent, il faut identifier ce que le supplément apporte réellement dans la journée. La promesse d’une réserve de puissance n’équivaut pas à une durée de vie garantie, et ne remplace pas un engagement de suivi logiciel.

9 000 mAh dans les deux cas : l’autonomie ne se devine pas au nom

La capacité typique est identique. Honor annonce néanmoins, dans ses essais internes de vidéos courtes, jusqu’à 25,8 heures pour le 700 et 27,8 heures pour le Pro. L’écart annoncé est de deux heures, soit environ 7,8 %. Il ne s’agit ni d’une mesure indépendante ni d’une promesse de deux heures supplémentaires dans tous les usages.

Un trajet avec navigation, le réseau mobile, les jeux et la luminosité de l’écran composent une utilisation très différente d’une boucle vidéo de laboratoire. On ne peut donc pas transformer ce résultat en un nombre de jours d’autonomie. Pour départager les deux, il faudra comparer des essais réalisés selon le même protocole et avec les mêmes réglages.

La recharge filaire atteint jusqu’à 80 W annoncés dans les deux cas, avec le chargeur et le câble adaptés. Le Pro ajoute jusqu’à 50 W sans fil, à condition d’acheter un chargeur Honor compatible. Poser son téléphone sur un support quelconque ne garantit pas cette puissance. Si vous rechargez toujours par câble, cet avantage ne changera pas votre routine ; si vous appréciez un support de bureau, son coût doit s’ajouter à celui du téléphone.

Pourquoi l’écart passe d’environ 82 à 123 €

Le comparatif de Memeburn distingue deux barèmes chinois pour la même configuration 12 Go / 256 Go : les prix catalogue et les prix de première vente. C’est ce changement de tarif du modèle standard qui fait varier le supplément, sans modifier le matériel.

Barème chinois, 12 Go / 256 Go Honor 700 Honor 700 Pro Différence Catalogue rapporté 3 999 CNY, environ 547 € 4 599 CNY, environ 629 € 600 CNY, environ 82 € Première vente rapportée 3 699 CNY, environ 506 € 4 599 CNY, environ 629 € 900 CNY, environ 123 € Après aide locale annoncée, sous conditions 3 199 CNY, environ 438 € 4 099 CNY, environ 561 € 900 CNY, environ 123 €

Conversions arrondies au taux de référence du 24 novembre 2026, 1 € = 7,3063 CNY, publié au Journal officiel de l’Union européenne. Ces équivalents sont hors frais d’importation, taxes et transport éventuellement applicables. Ils ne constituent pas des prix TTC français ni des offres livrées en France.

À 3 699 CNY (environ 506 €), le supplément de 900 CNY (environ 123 €) représente environ 24,3 % du prix du 700 ; à 3 999 CNY (environ 547 €), celui de 600 CNY (environ 82 €) représente environ 15 %. Les aides chinoises sont soumises à éligibilité et ne doivent pas être intégrées comme une remise disponible pour un acheteur français. Honor publie également des conditions d’opérations de lancement : cadeaux, délais et services locaux ne se déduisent pas d’un simple prix converti.

Pour un achat en France, le vendeur peut peser plus que les 123 €

Avant un import, demandez un total livré et une facture précisant le vendeur responsable, les taxes, les retours et la prise en charge d’une panne. Vérifiez les bandes de votre opérateur, les services Google et applications indispensables sur la version exacte, ainsi que la politique de mises à jour applicable. Une garantie annoncée pour le marché chinois ne doit pas être présentée comme une prise en charge automatique par le réseau français.

Le 700 est donc la piste rationnelle si vous recherchez d’abord les fonctions photo communes et une grande batterie, sous réserve du prix final et des essais. Le Pro devient plus pertinent si vous exploitez des tâches exigeantes ou souhaitez sa recharge sans fil. Pour un lecteur français, la prochaine information décisive reste toutefois une distribution locale vérifiée, avec son prix, sa configuration et son service après-vente : c’est elle qui permettra de convertir cette comparaison chinoise en recommandation d’achat française.