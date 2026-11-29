Honor annonce un départ record pour sa nouvelle série en Chine. Le classement porte sur un lancement Android, sans chiffre permettant de connaître le nombre de téléphones vendus.

Honor affirme que ses Honor 700 ont battu le record de ventes au lancement des nouvelles séries Android de 2026 en Chine. La déclaration porte sur les premières heures du 27 novembre, entre l’ouverture des ventes à 10 h 08 et le relevé de 16 heures. Le nombre de téléphones vendus n’est pas communiqué : le record annoncé ne permet donc pas de calculer leur part de marché.

Un classement de lancement, pas le classement de tous les smartphones

Dans sa déclaration publiée sur Weibo et relayée sur Sina, le dirigeant d’Honor, Li Jian, revendique la première place des lancements de nouvelles séries Android de l’année. Il parle de la gamme Honor 700, et non du seul modèle portant ce nom.

Cette distinction compte. Une série peut réunir plusieurs appareils et plusieurs capacités de stockage. Son résultat ne permet pas de savoir lequel s’est le mieux vendu. Il ne permet pas davantage d’affirmer que les Honor 700 sont devenus les smartphones les plus vendus en Chine, toutes catégories et toutes périodes confondues.

Pour mesurer la place prise sur le marché, il faudrait connaître les volumes et les comparer sur une période identique. Ici, l’information utile est plus ciblée : Honor annonce un démarrage particulièrement fort pour cette nouvelle génération. La durée du succès restera à observer après les premiers achats.

Trois téléphones partagent le lancement

La présentation officielle du 23 novembre distingue les Honor 700S, Honor 700 et Honor 700 Pro. Tous disposent d’un écran arrière, d’un appareil photo principal de 200 Mpx et d’une batterie annoncée à 9 000 mAh, avec une recharge filaire jusqu’à 80 W sur les versions chinoises présentées.

Ces points communs n’en font pas trois téléphones identiques. Les Honor 700 et 700 Pro disposent notamment d’un téléobjectif périscopique de 50 Mpx avec un grossissement optique de 3,5×. Il faut regarder la fiche de la bonne référence avant d’attribuer cet équipement au 700S.

L’écran arrière répond à une question très simple

Le petit écran au dos peut servir de retour d’image pour se photographier avec les appareils photo arrière. On voit alors son cadrage sans retourner le téléphone après chaque tentative. Honor le présente aussi comme un espace pour les notifications et la personnalisation.

Ce détail visuel aide à comprendre le positionnement de la série, mais il ne prouve pas la cause du record. Le tarif, les réservations, la distribution et la communication peuvent tous intervenir dans un lancement. Aucune répartition de leur influence n’accompagne la déclaration de ventes.

Ce que cela change pour un acheteur en France

Le bilan concerne la Chine. Il ne fournit ni date de sortie française, ni prix français, ni confirmation que les futures versions internationales reprendront toutes les caractéristiques annoncées. Un record commercial chinois ne remplace donc pas la fiche du modèle qui sera effectivement proposé chez nous.

Pour un lecteur français intéressé par l’écran arrière ou la grande batterie, les prochains éléments décisifs seront l’annonce européenne, les caractéristiques locales et le suivi logiciel. C’est à partir de ces informations que l’on pourra comparer les Honor 700 aux modèles vendus en France.