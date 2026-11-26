Des premiers Honor 700 ont été livrés avant les ventes générales du 27 novembre en Chine. JD met en avant neuf minutes grâce à des stocks préparés à proximité.

Honor 700 : JD annonce une livraison en neuf minutes, voici comment elle a été préparée

Recevoir un Honor 700 avant son ouverture générale des ventes est déjà possible pour certains clients chinois. JD met en avant une opération de livraison prioritaire annoncée comme pouvant prendre neuf minutes dans les zones couvertes. Les premières remises auraient eu lieu après la présentation du 23 novembre, alors que la commercialisation générale reste fixée au 27 novembre.

Ces deux dates correspondent à des étapes différentes du lancement. Le récit publié le 24 novembre sur IT Home présente une opération commerciale de JD permettant à une partie des clients de recevoir des exemplaires disponibles en avance. Le délai de neuf minutes est la promesse la plus rapide du service, sans constituer un engagement pour chaque commande.

Une livraison anticipée, trois jours avant les ventes générales

Honor a présenté les 700, 700 Pro et 700S le 23 novembre à Wuhan. Son communiqué officiel décrit une nouvelle famille de smartphones pour le marché chinois. La date du 27 novembre demeure le rendez-vous annoncé pour l’ouverture générale.

En parallèle, le règlement de la boutique Honor confirme qu’une expédition pouvait commencer dès la fin de la conférence pour une quantité limitée de modèles 700 et 700 Pro dans des configurations déterminées. Ce programme propre à Honor éclaire la chronologie du lancement. Il ne donne pas le nombre d’appareils alloués à l’opération distincte de JD.

Il est donc cohérent qu’un premier client ait son téléphone en main le 23 et que la gamme ouvre plus largement le 27. L’avance dépend de stocks attribués à des opérations particulières, avec des références et des conditions à vérifier au moment de commander.

Le téléphone attend déjà près du destinataire

La rapidité mise en avant par JD repose sur une préparation en amont. Le distributeur explique placer des produits dans des entrepôts de proximité et dans des points de vente partenaires. Le livreur peut ainsi récupérer un exemplaire à courte distance du client.

La publication cite un acheteur de Pékin qui avait réservé son appareil et l’aurait reçu après la conférence. Ce témoignage rapporte une première livraison. Il ne mesure pas les délais moyens du service et ne permet pas de déduire que toutes les villes bénéficient du même temps d’acheminement.

Pour l’acheteur, la présence d’un stock local est donc déterminante. Une livraison très rapide demande à la fois la bonne configuration disponible, une adresse desservie et la capacité de préparer puis d’acheminer la commande. Une couleur ou une capacité de stockage différente peut modifier cette disponibilité.

Ce que cette opération dit du lancement des Honor 700

Le récit de livraison concerne d’abord la distribution. Il ne donne aucun résultat sur la qualité photo ou l’autonomie des nouveaux téléphones. Recevoir un appareil avant les autres permet de le découvrir plus tôt, mais les performances demandent toujours des observations sur le produit et sur son logiciel commercial.

La série met notamment en avant un écran arrière et une batterie annoncée à 9 000 mAh en Chine. Ce sont des caractéristiques présentées par Honor, à distinguer des performances réellement obtenues au quotidien. Les conditions de cette gamme chinoise ne fixent pas non plus les variantes qui pourraient être commercialisées ailleurs.

Pour les lecteurs français, aucun délai de livraison en France ne découle de l’opération JD. Acheter par import impose de contrôler le modèle, les langues disponibles, les services Google, les bandes réseau et la prise en charge du service après-vente. La promesse de neuf minutes concerne le réseau local décrit en Chine. Une annonce européenne devra préciser ses propres produits et ses propres conditions de vente.