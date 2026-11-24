Honor confirme le G200 pour les 700 et 700 Pro, avec un achat séparé et une adaptation logicielle par OTA. Le 700S ne figure pas dans la liste de compatibilité.

Honor 700 : le zoom 200 mm est réservé à deux modèles et nécessite une mise à jour

Image : illustration.

Le téléconvertisseur Honor G200 fonctionne avec les Honor 700 et 700 Pro. La fiche officielle de l’accessoire précise deux conditions supplémentaires : il s’achète séparément et ses fonctions logicielles doivent être adaptées par une mise à jour OTA. Le Honor 700S, troisième membre de la gamme présentée en Chine le 23 novembre, ne figure pas dans cette liste.

Cette précision répond à une question restée ouverte lors de la première annonce du G200 pour les concerts. La communication visait alors la série 700 sans confirmer la compatibilité de chaque déclinaison. Il faut désormais distinguer les deux modèles équipés pour cet accessoire du 700S.

200 mm désigne le cadrage, pas un zoom optique 200×

Dans son annonce officielle de lancement, Honor présente une focale équivalente à 200 mm. C’est une indication de cadrage : un téléobjectif permet d’isoler une personne sur une scène ou un détail éloigné sans se déplacer jusqu’à lui. Le nombre ne désigne pas un grossissement 200×.

Les Honor 700 et 700 Pro possèdent déjà un périscope de 50 Mpx avec un grossissement optique annoncé de 3,5×. Le G200 est un complément extérieur à cet équipement, et non une caméra supplémentaire intégrée dans le dos du téléphone. Le 700S conserve bien un appareil principal de 200 Mpx, mais le nombre de pixels du capteur principal ne lui donne pas la compatibilité annoncée pour les deux autres.

Le kit comporte aussi sa coque et son adaptateur

La présentation du G200 par Honor énumère le contenu : le téléconvertisseur, une coque de protection pour la photo, un capuchon adaptateur, une housse et un guide de démarrage. Ce sont des éléments à considérer ensemble lorsque l’on prépare l’installation. La fixation ne se résume pas à tenir un objectif devant le téléphone.

La mention de la mise à jour OTA signifie également que la compatibilité matérielle ne garantit pas, à elle seule, l’accès immédiat à tous les modes. La page officielle ne donne pas de numéro de build ni de calendrier français pour cette adaptation. Un acheteur doit vérifier l’état logiciel de son appareil avant de compter sur l’accessoire pour un événement précis.

Un prix chinois pour l’accessoire, sans offre française confirmée

Honor annonce le G200 à 899 yuans, environ 123 €. La conversion utilise le taux BCE du 23 novembre 2026, de 7,2905 yuans pour un euro ; elle est indicative et hors frais d’importation. Aucun tarif TTC français ni lancement local de l’accessoire n’est confirmé dans les documents consultés.

Pour choisir entre les trois Honor 700 avec la photographie lointaine en tête, cette compatibilité est donc une différence concrète. Elle ne dispense pas d’évaluer le résultat en conditions réelles : un cadrage serré aide à rapprocher la scène, tandis que les mouvements de l’artiste, l’éclairage et la stabilité de la prise en main restent des difficultés distinctes.