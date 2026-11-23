Honor ajoute un capteur optique à son écran arrière pour mesurer le pouls et l’oxygène sanguin en dix secondes. Voici comment cela fonctionne et ce que ce relevé ne remplace pas.

Le Honor 700 peut mesurer votre pouls et votre taux d’oxygène sanguin depuis son écran arrière. Il suffit de poser un doigt sur la zone de détection : Honor annonce un relevé en dix secondes. Cette fonction accompagne la présentation chinoise de la gamme ce 23 novembre. Aucun lancement français n’est confirmé à ce stade, et le constructeur précise que ces mesures ne constituent pas un diagnostic médical.

Ce petit écran a donc un usage moins attendu que l’affichage des notifications ou le cadrage des selfies. Pour quelqu’un qui ne porte pas de montre connectée, le téléphone propose une mesure ponctuelle directement sur un objet qu’il a déjà en main.

Un capteur optique, pas une estimation faite avec une photo

Honor décrit un capteur PPG dans sa présentation officielle du système de mesure arrière. Ce sigle désigne la photopléthysmographie, une technique également utilisée par les capteurs optiques des montres connectées. Le téléphone dispose ainsi d’un dispositif prévu pour cette mesure ; il ne se contente pas d’analyser l’apparence du doigt avec l’appareil photo.

Le principe est de détecter, grâce à la lumière, les variations liées au passage du sang. Comme l’explique Apple dans son guide sur les capteurs optiques de fréquence cardiaque, la quantité de lumière absorbée change entre les battements. Un capteur peut exploiter ces variations pour calculer le nombre de battements par minute. Cela explique le fonctionnement général de cette famille de capteurs, sans préjuger de la précision du dispositif Honor.

La différence entre les deux valeurs affichées compte : le pouls indique une fréquence, exprimée en battements par minute ; le taux d’oxygène sanguin est présenté en pourcentage. Ce sont deux informations distinctes, pas deux façons d’afficher le même résultat.

Dix secondes, dans des conditions précises

Honor demande un doigt immobile couvrant la zone sans pression forte, au repos, à température ambiante normale et avec une bonne circulation au bout du doigt. Ces conditions encadrent sa promesse de dix secondes.

Une mesure rapide n’est pas une preuve de précision médicale. Honor exclut explicitement toute utilisation comme base de diagnostic ou de traitement. Un chiffre affiché ne constitue pas une conclusion sur votre état de santé.

Un relevé à la demande, plutôt qu’un suivi au poignet

Poser volontairement le doigt sur un téléphone implique un usage différent d’un capteur porté pendant la journée. Cette fonction répond à la question « quelle valeur le téléphone relève-t-il maintenant ? ». Elle ne permet pas, à elle seule, de reconstituer ce qui s’est passé pendant une promenade, un entraînement ou une nuit.

L’écran arrière conserve aussi ses usages plus classiques : afficher des informations, commander la musique et aider à se cadrer avec les appareils photo du dos. Menow avait déjà détaillé la présence de cet écran sur plusieurs Honor 700. Attention toutefois à ne pas en déduire que toutes ses fonctions sont identiques sur chaque référence : le capteur décrit ici est bien documenté sur la fiche du Honor 700. Pour un éventuel modèle français, c’est sa propre fiche technique qui devra confirmer sa présence.