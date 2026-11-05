Honor 600 ou 600 Pro : même batterie, que paie-t-on en plus ?

Les versions françaises des Honor 600 et 600 Pro partagent une batterie de 6 400 mAh et une recharge filaire annoncée à 80 W. Si vous hésitez entre les deux, le modèle Pro fait surtout la différence quand vous zoomez ou rechargez votre téléphone sans fil.

Version française Honor 600 Honor 600 Pro Batterie typique 6 400 mAh 6 400 mAh Recharge filaire maximale annoncée 80 W 80 W Appareil photo principal 200 Mpx 200 Mpx Téléobjectif dédié Absent 50 Mpx, 3,5× Recharge sans fil Absente Jusqu’à 50 W

Le Pro ajoute un objectif pour les sujets éloignés

Dans les tribunes ou pour isoler un détail d’architecture, le Pro dispose d’un téléobjectif stabilisé à 3,5×. Sur le Honor 600, le cadrage serré passe par le recadrage d’une image issue de ses caméras existantes. Les deux annoncent 200 Mpx pour le grand-angle, un chiffre qui ne décrit pas la façon dont ils prennent une photo au zoom.

Le socle sans fil est l’autre différence au quotidien

Le Pro monte à 50 W sans fil avec un équipement Honor compatible. Si vous rechargez toujours au câble et photographiez surtout au grand-angle, les deux différences les plus visibles du Pro pèseront moins dans votre choix. Pour comparer l’autonomie réelle, la capacité commune donne un point de départ. L’écran, la puce et les usages font aussi varier la consommation.

Si Samsung figure aussi dans votre sélection, retrouvez notre comparatif Galaxy A57 et Honor 600.

Sources : Honor 600 et Honor 600 Pro, fiches françaises.