HMD a présenté le Rise en Inde. Prise jack et microSD sont confirmées, mais la radio FM évoquée par les fuites ne figure pas dans le communiqué consulté.

HMD Rise garde la prise jack et la microSD : ce que l’annonce confirme après les fuites

Le HMD Rise conserve bien une prise casque de 3,5 mm et un emplacement microSD. Le téléphone n’est déjà plus seulement une fuite : HMD l’a présenté en Inde ce 26 novembre, avec une première vente prévue le 2 décembre sur Flipkart. La radio FM, citée plus tôt dans la journée, ne figure pas dans le communiqué de lancement consulté. Elle reste donc à confirmer séparément.

Brancher un casque et ajouter une carte mémoire

Le communiqué HMD repris par IT Voice décrit une configuration de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, avec extension par microSD jusqu’à 128 Go. Côté audio, une prise jack permet de raccorder un casque filaire, sans adaptateur USB-C ni appairage Bluetooth.

Ces deux équipements répondent à des besoins assez concrets sur un téléphone abordable : conserver des fichiers sur une carte et continuer à utiliser un casque que l’on possède déjà. Ils ne disent toutefois rien de la qualité de la sortie audio ni de la vitesse du stockage. Aucune mesure indépendante sur ces points n’accompagne cette annonce.

Le Rise possède aussi un port USB-C et une batterie de 5 000 mAh. HMD annonce un chargeur dans la boîte. La puissance de 10 W circulait dans les fuites, mais le communiqué consulté ne la précise pas : elle ne peut donc pas être présentée comme une caractéristique officiellement arrêtée sur cette seule base.

Une annonce plus précise que la fiche qui circulait

Avant cette présentation, IT之家 relayait une liste attribuée à smashx_60, avec prise jack, radio FM, Bluetooth 5.2 et protection IP52. Elle évoquait aussi deux capacités de stockage, 64 et 128 Go. L’annonce commerciale indienne porte pour l’instant sur une seule configuration de 64 Go.

Point à vérifier Ce que les informations de lancement établissent Casque filaire Prise 3,5 mm confirmée Stockage 64 Go, avec microSD jusqu’à 128 Go Radio FM Évoquée par la fuite ; absente du communiqué consulté Batterie et recharge 5 000 mAh, USB-C et chargeur fourni ; puissance à vérifier Commercialisation Inde, sur Flipkart à partir du 2 décembre

Le processeur retenu est l’Unisoc 9863A à huit cœurs. L’écran mesure 6,517 pouces ; la caméra principale arrière est annoncée à 13 Mpx et le module avant à 5 Mpx. Ces caractéristiques situent l’appareil dans l’entrée de gamme, sans permettre de lui attribuer une fluidité ou une qualité photo mesurée.

FoneArena précise Android 16 Go Edition et deux années de correctifs trimestriels. Un engagement sur les correctifs de sécurité n’équivaut pas à deux mises à niveau majeures d’Android. Le logiciel Go est adapté aux appareils modestes ; sa présence ne transforme pas le Rise en smartphone destiné aux jeux exigeants.

Un prix proche de 99 €, mais lié au lancement indien

Le prix mis en avant est de 9 999 roupies après les offres, pour le premier jour de vente. Cela représente environ 99 € au taux BCE du 26 novembre 2026, de 101,4640 INR pour un euro. Ce n’est ni un tarif français ni un prix d’importation complet ; les frais de change, d’acheminement et les taxes éventuelles s’ajouteraient selon les conditions d’achat. Le prix standard après l’opération n’est pas précisé.

Le lancement comprend aussi Indus, le service de Sarvam AI prenant en charge 22 langues indiennes, ainsi qu’un accès facultatif à Sanchar Saathi. Ces choix montrent à quel public cette version s’adresse. Ils ne constituent pas une annonce de fonctions françaises ni de commercialisation en France. Les finitions locales portent les noms Indigo Silver, Midnight Gold et Emerald Gold.

Pour qui attend surtout la radio hors connexion, le point à chercher dans la fiche finale sera donc bien la présence du récepteur FM et ses conditions d’utilisation. La prise casque est confirmée ; elle ne suffit pas, à elle seule, à prouver que cette autre fonction est intégrée.