Un nouveau teaser relayé le 22 novembre détaille le projet photo de HMD. Le capteur et le zoom attirent l’attention, mais plusieurs inconnues demeurent.

Le nom PureView pourrait revenir avec une ambition photo très concrète : un capteur de type un pouce et un téléobjectif périscopique 6x. Ces indications figurent dans un nouveau teaser attribué à HMD, relayé le 22 novembre par SuomiMobiili. Elles donnent davantage de substance au projet, sans fournir encore un calendrier de vente ni une fiche complète.

Le nouveau teaser précise les ambitions photo

Le média finlandais détaille les mentions affichées : un capteur OV50X50 de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels couvrant 122 degrés et un zoom périscopique 6x. La signature Schneider-Kreuznach apparaît également, sans que le rôle exact du partenaire soit expliqué.

Une inscription mérite une précaution : la mention « 2X » autour des appareils principaux reste ambiguë. Elle ne suffit pas à annoncer deux capteurs principaux de type un pouce. De même, la résolution du téléobjectif n’est pas établie. Mieux vaut conserver ces deux questions ouvertes que transformer une image promotionnelle en fiche technique supposée exhaustive.

Un projet distinct des anciens Nokia

Le premier teaser que nous avons présenté montrait déjà la marque HMD, le nom PureView et plusieurs ouvertures photo, dont une rectangulaire. Ce dernier détail laissait envisager une optique périscopique ; la nouvelle séquence apporte une indication de grossissement.

Dans cette architecture, le trajet de la lumière est replié à l’intérieur du téléphone pour loger une optique plus longue. L’intérêt pratique serait de cadrer un sujet éloigné sans se limiter au recadrage de l’appareil principal. Cela ne dit pas encore comment l’appareil gérera le mouvement, les portraits ou les scènes nocturnes.

Le processeur se précise, le lancement reste à établir

Le nouveau contenu mentionne aussi un Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec une possibilité d’extension dont la méthode n’est pas détaillée. L’écran, la batterie et la recharge restent absents des informations rapportées.

Les images d’un teaser ne remplacent pas des photos prises avec le téléphone. Il faudra voir les fichiers produits, les conditions de prise de vue et les comparaisons avant de juger la promesse PureView. Le contenu original du forum auquel se réfère SuomiMobiili n’a pas pu être consulté directement. Ni le prix, ni le nom commercial définitif, ni une disponibilité française ne sont établis. Le nouveau fait est l’apparition de caractéristiques plus précises, pas l’ouverture des commandes.