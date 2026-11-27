La mission The Mutiny est accessible via la démo jusqu’au 24 décembre. Bawma devient le client d’Agent 47.

Hitman : Lenny Kravitz vous confie une mission gratuite, même sans acheter le jeu

Lenny Kravitz n’est pas la cible d’Agent 47 : il lui donne du travail. Dans The Mutiny, le chanteur incarne Bawma, le personnage de 007 First Light, qui commande une opération sur Ambrose Island. La mission est gratuite jusqu’au 24 décembre 2026, y compris pour les nouveaux joueurs passant par la démo de Hitman World of Assassination.

Le responsable de la communication d’IO Interactive détaille ce contrat lancé le 26 novembre. Après avoir retrouvé Bawma, 47 doit éliminer trois lieutenants devenus incontrôlables.

Une mission temporaire, avec un accès durable pour certains propriétaires

The Mutiny disparaîtra à son échéance. En revanche, les propriétaires du jeu ou du lieu Ambrose Island conserveront gratuitement sa version Arcade, The Retaliator, et son Special Assignment.

Terminer la mission pendant sa disponibilité avec un compte IOI débloque aussi un canard explosif Rock Royalty. Le Rockstar Pack payant est distinct de la mission gratuite.

En France, la démo gratuite est proposée sur le Xbox Store français pour Xbox One et Xbox Series X|S. Cet accès concerne le jeu installé ; il ne signifie pas que le jeu en nuage est gratuit.

Visuel du jeu : IO Interactive.