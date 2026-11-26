Hela arrive le 1er décembre dans le Game Pass. Deux joueurs sur un écran, quatre en ligne : ses règles de coopération et ses doubles magiques changent la partie.

Game Pass : Hela arrive à quatre, mais une limite change les parties sur le canapé

Hela: of Mice & Magic arrivera dans le Game Pass le 1er décembre 2026, avec jusqu’à quatre joueurs en ligne, mais seulement deux en écran partagé sur un même appareil. Cette différence change concrètement la manière de préparer une partie : quatre amis réunis devant un seul téléviseur ne constituent pas la configuration locale annoncée. Le jeu prévoit en revanche de combiner des participants installés sur le même canapé avec d’autres connectés à distance.

Microsoft confirme l’arrivée dans Game Pass Ultimate et PC Game Pass, sur Xbox Series X|S, PC et dans le cloud. Premium et Essential ne figurent pas parmi les offres annoncées pour ce lancement. Au-delà de la date déjà évoquée dans notre premier calendrier des jeux attendus en décembre, les règles de coopération permettent de savoir si Hela correspond à votre groupe.

Deux sur le canapé, quatre en ligne : les configurations prévues

La FAQ publiée par l’équipe de développement distingue trois façons de parcourir l’aventure : seul, à deux en écran partagé ou jusqu’à quatre en ligne. Elle donne aussi un exemple de mélange possible : deux personnes jouent ensemble sur un appareil et rejoignent deux autres participants, eux-mêmes installés en écran partagé sur un autre appareil.

Organisation Limite annoncée Un joueur seul Aventure accessible en solitaire Écran partagé sur un appareil Deux joueurs Partie en ligne Quatre joueurs au total Local et en ligne mélangés Quatre au total, deux maximum par appareil

L’intérêt est de pouvoir réunir des groupes qui n’ont pas tous la même organisation. Un duo peut rester sur son canapé sans imposer à ses amis de se déplacer. La limite locale reste pourtant inchangée : « quatre joueurs » ne veut pas dire quatre vues sur le même écran.

Ces modalités décrivent le fonctionnement annoncé du jeu, pas l’attribution d’une licence à tous les invités. Chacun doit disposer de l’accès nécessaire dans la configuration choisie. Le lancement dans un abonnement ne permet pas de déduire les droits de tous les autres participants.

Les joueurs absents sont remplacés par vos propres gestes

Le mécanisme qui évite de réserver certaines énigmes aux groupes s’appelle le Shade System. Dans sa présentation détaillée du système, Windup Games explique que le joueur solitaire peut créer jusqu’à trois copies spectrales de sa souris. À deux, le groupe peut en ajouter deux : l’ensemble reste organisé autour de quatre personnages.

Ces doubles ne sont pas des partenaires autonomes qui improvisent une solution. Ils reproduisent l’action effectuée au moment de leur création. Le joueur peut ensuite passer de l’un à l’autre pour organiser plusieurs interventions. Cela transforme un problème de disponibilité — personne n’est là pour tenir un point — en problème de placement et d’enchaînement.

Le studio décrit notamment l’usage d’un double comme point d’ancrage pour un lasso ou comme relais pour déplacer un objet. Un autre exemple implique une catapulte : un personnage prend place dans le dispositif pendant qu’un second l’actionne. En solitaire, changer de personnage permet de réaliser les différentes étapes soi-même.

Cette logique explique l’intérêt du jeu même si vos amis ne sont pas disponibles tous les soirs. Le projet conserve ses situations à plusieurs rôles tout en proposant un moyen de les traverser seul. Ce n’est pas simplement un mode multijoueur amputé de ses autres participants.

Une petite souris dans un monde où les objets deviennent des obstacles

Hela est développé par Windup Games. La présentation de l’éditeur Microids situe son aventure dans des paysages inspirés du nord de la Suède. Les souris sont les familiers d’une sorcière affaiblie ; elles sortent explorer, recueillir des ingrédients et venir en aide aux habitants.

Le changement d’échelle constitue une grande partie de la proposition : ce qui semblerait ordinaire à un humain devient un passage à négocier pour une souris. Le sac magique Froggy sert à interagir avec ce monde, plutôt qu’à empiler des statistiques d’équipement.

La description officielle du jeu sur Steam met en avant des déplacements par les airs, l’escalade, les objets interactifs et des énigmes fondées sur la physique. L’exploration doit laisser une place aux essais : observer les éléments disponibles et chercher comment les combiner fait partie de l’activité, au même titre que suivre une quête.

Une aventure à choisir pour son rythme, pas seulement pour sa coopération

Le développeur précise dans sa FAQ que Hela ne cherche pas à être un jeu de combat rapide soumis à une pression permanente. Les adversaires rencontrés ne se règlent pas par des affrontements traditionnels : certains se contournent, d’autres se distraient. Le jeu vise l’exploration et l’expérimentation plutôt que l’accumulation d’ennemis à vaincre.

La préparation de remèdes accompagne cette progression. Les ingrédients trouvés dans le monde retournent à l’atelier de la sorcière ; les outils magiques obtenus ouvrent d’autres interactions. L’éditeur annonce par ailleurs le français dans l’interface et les sous-titres. Ce sont des repères utiles pour choisir une aventure à partager sans présumer du niveau de difficulté de chaque énigme.

Pour les abonnés, le choix est donc double avant le 1er décembre : vérifier la formule qui donne accès au jeu, puis organiser le groupe selon les limites locales et en ligne. Hela promet de la souplesse entre jeu solitaire et coopération ; il ne promet pas quatre joueurs réunis sur un seul écran.