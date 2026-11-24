Huawei compte les téléphones, tablettes et ordinateurs sous HarmonyOS 5, 6 ou 7. Ce chiffre d’appareils ne doit pas être lu comme un nombre de personnes.

HarmonyOS dépasse 100 millions d’appareils : les montres ne sont pas dans ce total

Image : illustration.

Plus de 100 millions de téléphones, tablettes et ordinateurs sous HarmonyOS 5, 6 ou 7 : c’est le cap annoncé par Huawei le 24 novembre. Le périmètre est plus précis que l’expression « appareils HarmonyOS » pourrait le laisser croire. Les montres et les systèmes embarqués des voitures ne font pas partie des familles comptées dans cette annonce.

Xinhua rapporte la déclaration de Huawei Terminal en citant ces trois catégories et ces trois générations du système. L’affiche du constructeur relevée par IT Home précise que le total provient de statistiques internes arrêtées au 16 novembre 2026. Le 24 novembre est donc la date de l’annonce publique, pas celle d’un comptage effectué en temps réel.

Un parc d’appareils ne se confond pas avec un nombre d’utilisateurs

Le compteur porte sur des terminaux. Une personne équipée d’un téléphone et d’une tablette peut ainsi représenter plusieurs appareils. Le chiffre ne permet pas de déduire 100 millions de personnes distinctes, un nombre d’utilisateurs actifs chaque jour ou autant de smartphones vendus pendant l’année.

La sélection des versions compte tout autant. Huawei agrège ici HarmonyOS 5, 6 et 7 ; l’annonce ne fournit pas leur répartition individuelle. Elle ne permet donc pas d’attribuer la totalité du parc à HarmonyOS 7, même si cette version équipe les nouveaux produits de la marque.

Les applications et services ont leur propre décompte

Huawei accompagne cette annonce de plus de 460 000 applications et services accessibles et de plus de 12 millions de développeurs inscrits, selon les données rapportées par Xinhua. La première valeur réunit des applications et des services : la transformer en « 460 000 applications » modifierait le sens du chiffre. La seconde concerne des inscriptions, pas une mesure du nombre de développeurs travaillant chaque jour sur le système.

Ces éléments décrivent la taille de l’environnement logiciel. Ils répondent à une question différente de celle du parc matériel : un appareil supplémentaire agrandit le nombre de terminaux, tandis qu’une nouvelle application peut ouvrir un usage sur plusieurs modèles déjà en circulation.

Pour un acheteur français, la compatibilité reste à vérifier appareil par appareil

Ce cap annoncé en Chine ne constitue pas une annonce de distribution française de HarmonyOS 7. Il ne renseigne pas non plus sur la disponibilité locale d’une application bancaire, d’un service de transport ou d’un outil professionnel donné.

Pour un téléphone acheté à l’étranger, c’est la combinaison du modèle, de la version du système et des applications nécessaires qui détermine les usages possibles. Le total de Huawei donne une mesure du parc couvert par son annonce ; il ne remplace pas la vérification d’une application précise sur l’appareil que l’on envisage d’utiliser.