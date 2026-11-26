L'Allure 2 associe son à 360°, éclairage synchronisé et 60 W. Cette enceinte Bluetooth fonctionne sur secteur : voici ce que cela change.

Sous son dôme transparent, la Harman Kardon Allure 2 fait bouger la lumière au rythme de la musique. Cette enceinte Bluetooth de 60 W arrive au Japon le 26 novembre 2026. Son format compact et son éclairage à 360° la destinent à une pièce de la maison, avec une différence à connaître avant tout achat : elle fonctionne sur secteur.

L’annonce japonaise, publiée le 19 novembre par Harman International, décrit une enceinte de 16,6 cm de largeur et de profondeur, pour 20,3 cm de hauteur et 2,2 kg. On peut donc la déplacer d’une pièce à l’autre, mais son usage suppose de retrouver une prise. Le Bluetooth sert à transmettre la musique, pas à remplacer le câble d’alimentation.

La lumière suit la musique, mais reste réglable

L’application Harman Kardon One permet de modifier la luminosité, les couleurs et les effets. Cela donne à l’éclairage un rôle différent de celui d’un simple voyant de fonctionnement : il participe à l’ambiance de la pièce. Selon l’emplacement choisi, il est donc aussi pertinent d’évaluer le rendu lumineux que l’encombrement de l’enceinte.

Le son repose sur trois haut-parleurs large bande de 38 mm et un haut-parleur de graves d’environ 89 mm dirigé vers le bas. La fiche technique officielle détaille une puissance de 30 W + 30 W RMS. Les 60 W correspondent donc à la puissance totale annoncée, et non à 60 W pour chaque haut-parleur.

La réponse en fréquence annoncée descend à 40 Hz, avec une tolérance de −6 dB. Cette précision mérite d’accompagner le chiffre : elle ne permet pas, à elle seule, de conclure à la profondeur des graves dans un salon ni à leur niveau sonore. L’emplacement, la pièce et le volume d’écoute restent déterminants. Aucun essai indépendant n’est revendiqué ici.

Deux enceintes pour la stéréo, Auracast pour étendre la diffusion

La page produit Harman Kardon distingue deux possibilités : associer deux Allure 2 pour la stéréo, ou utiliser Auracast avec des enceintes Harman Kardon compatibles pour partager la musique et synchroniser l’éclairage. La première solution sépare les canaux gauche et droit ; la seconde vise une diffusion répartie sur plusieurs enceintes. Ce ne sont pas deux noms pour une fonction identique.

Le fabricant annonce aussi la connexion Bluetooth de deux appareils mobiles. C’est pratique pour alterner entre deux téléphones, mais cela ne signifie pas qu’elle mélange simultanément leurs musiques. Son traitement AI Sound Boost est présenté comme une analyse du signal pour limiter la distorsion ; ce nom ne désigne pas un assistant conversationnel.

Un lancement japonais, sans prix français confirmé

Le prix direct japonais est de 34 100 yens, soit environ 196 € par conversion au taux de référence de la BCE du 25 novembre. Il ne s’agit pas d’un tarif français. L’alimentation accepte 100 à 240 V, mais cela ne suffit pas à confirmer une distribution locale, le câble fourni ou les conditions de garantie d’un import. En l’absence d’annonce française vérifiée, l’Allure 2 reste une nouveauté à suivre pour ceux qui recherchent une enceinte d’intérieur autant visuelle que musicale.