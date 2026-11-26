Des réglages attribués à un dataminer détaillent les versions de GTA 6. La PS5 Pro se distinguerait surtout sur l’éclairage et les ombres, avec une base commune ailleurs.

GTA 6 : une fuite révèle ce que la PS5 Pro pousserait plus loin que les autres consoles

Visuel d’illustration repris de Sumahodigest ; représentation conceptuelle, apparence non officielle.

La PS5 Pro ne pousserait pas tous les réglages de GTA 6 au maximum. Une liste attribuée au dataminer du compte @TexFunz2, suggère plutôt une base proche de celle de la PS5 et de la Xbox Series X, renforcée sur l’éclairage et les ombres en ray tracing. La Xbox Series S utiliserait de son côté des paramètres plus modestes sur plusieurs aspects du monde. Ce relevé non officiel donne une lecture intéressante des compromis entre consoles.

Le document a été détaillé le 25 novembre par MP1st, qui renvoie vers une publication du compte @TexFunz2. Les valeurs sont présentées comme issues des données du jeu : il ne s’agit ni d’un menu de réglages destiné aux joueurs, ni d’un comparatif de performances réalisé par Menow. Leur portée doit donc rester celle d’une fuite technique.

Le supplément de puissance irait d’abord aux ombres et à la lumière

La fuite place l’illumination globale sur un niveau élevé pour la PS5 Pro, contre moyen pour les autres consoles. Elle décrit aussi des ombres directionnelles et locales en ray tracing activées sur la Pro. Cette dernière se distinguerait ainsi par la manière de calculer la lumière et les ombres, plutôt que par une hausse uniforme de chaque curseur.

Le point général rejoint une amélioration déjà officielle. Dans sa présentation des fonctionnalités de GTA VI sur PlayStation, Sony indiquait que la PS5 Pro apporte des ombres en ray tracing et une meilleure netteté grâce au PSSR, la reconstruction d’image propre à la console. L’annonce commerciale confirme ces fonctions, sans authentifier pour autant chaque valeur du tableau qui circule.

Ces deux techniques ne font pas le même travail. Les ombres en ray tracing touchent au calcul de l’éclairage ; le PSSR sert à reconstruire une image plus détaillée à partir du rendu. Leur combinaison peut améliorer la présentation visuelle, mais ne se résume pas à une simple augmentation de la résolution. Les différences peuvent aussi varier suivant les lieux et les conditions d’éclairage d’une scène.

Réglage rapporté PS5 Pro PS5 / Series X Series S Illumination globale Élevée Moyenne Moyenne Ombres directionnelles et locales en ray tracing Activées, niveau élevé Non activées Non activées Textures Élevées Élevées Moyennes Densité des piétons et véhicules Élevée Élevée Moyenne

Ces niveaux traduits servent à comprendre la liste divulguée. Ils ne constituent pas des intitulés français vérifiés dans un menu de GTA 6.

Des paramètres communs ne produisent pas automatiquement une image identique

La reprise de Sumahodigest souligne la proximité entre PS5 et Xbox Series X : textures, cheveux, simulation de l’eau ou densité du trafic sont notamment présentés comme communs. Cela suggère une même orientation de qualité pour ces éléments, plutôt que deux versions radicalement différentes du monde.

Il faut toutefois distinguer un niveau de paramètre et son résultat complet à l’écran. Une étiquette « élevée » ne renseigne pas à elle seule sur la résolution interne, la reconstruction de l’image, la stabilité temporelle ou les baisses de fluidité pendant une scène chargée. Le tableau ne suffit donc pas à départager définitivement deux consoles.

Pour le joueur, la comparaison utile se situe dans une situation équivalente : même lieu, même éclairage, mouvements proches et séquence suffisamment longue pour observer les variations. Un arrêt sur image révèle certains détails ; un déplacement peut en montrer d’autres, notamment la stabilité des contours ou l’apparition des éléments lointains. Cette méthode permet de relier les réglages supposés à des différences réellement visibles.

La Series S ferait des compromis au-delà des seules textures

Les informations relayées mentionnent, sur Series S, une baisse de qualité pour plusieurs catégories : végétation, particules, cheveux, simulation ou densité du monde. La réduction supposée ne concernerait donc pas uniquement la finesse d’une surface regardée de près. Elle pourrait aussi se manifester dans la richesse d’une scène ou dans le nombre d’éléments simultanément présents.

Cela ne permet pas de déduire que des missions ou des quartiers disparaissent. Les paramètres d’affichage et de simulation décrits ne constituent pas une liste de contenus. Le degré exact de différence doit être apprécié dans le jeu ; il serait trompeur de présenter un niveau interne comme une mesure directe de l’expérience entière.

Désactiver le ray tracing ne garantit pas un mode 60 FPS

La question d’un mode plus fluide revient naturellement dès qu’une version réserve une partie de sa puissance aux effets visuels. La liste divulguée n’établit pourtant ni l’existence d’un mode sans ray tracing accessible aux joueurs, ni le nombre d’images par seconde qu’il atteindrait. Une hypothèse d’allègement graphique reste différente d’une fonctionnalité programmée et testée.

Dans sa présentation technique de la PS5 Pro, Sony décrit un GPU renforcé, davantage de ressources pour le ray tracing et le PSSR. Ce matériel ouvre plusieurs manières d’utiliser la puissance : améliorer les détails, la fluidité ou certains effets. Le choix final dépend de chaque jeu et des autres tâches qu’il doit exécuter.

Ce qui ressort de cette fuite est donc un partage des priorités : une base comparable sur les grosses consoles actuelles, un traitement de la lumière plus avancé sur Pro et davantage de compromis sur Series S. Pour un propriétaire de PS5 Pro, les ombres et la netteté sont les améliorations officiellement identifiées ; la liste attribuée au compte @TexFunz2 propose désormais des pistes plus fines pour comprendre leur place dans le rendu.