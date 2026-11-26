Visuel d’illustration repris de Sumahodigest ; représentation conceptuelle, apparence non officielle.

GTA 6 à 120 images par seconde sur PS6 ou sur la prochaine Xbox : la prédiction de Moore’s Law Is Dead nourrit un scénario séduisant. Le leaker évoque une puissance graphique comparable à une GeForce RTX 5080 et juge possible un bond de fluidité sur la prochaine génération. Mais le chiffre final dépendrait aussi du processeur, des choix du jeu et de la manière de produire les images. C’est là que se joue la différence entre une comparaison de puissance et un véritable mode 120 FPS.

La reprise publiée le 25 novembre par Sumahodigest attribue à MLID des prévisions favorables au 60 FPS et envisage, sous conditions, du 120 FPS. Elle évoque aussi des GPU RDNA 5 et des caractéristiques supposées différentes entre PS6 et Project Helix. Ces performances restent des projections, pas un benchmark ni une annonce Rockstar. L’intérêt technique de cette rumeur est de comprendre les conditions qui pourraient la rendre réalisable.

De 30 à 120 FPS, le temps disponible est divisé par quatre

Un calcul donne la mesure du défi : à 30 FPS, une image correspond à environ 33,3 millisecondes. À 60 FPS, l’intervalle tombe à 16,7 millisecondes ; à 120 FPS, il n’est plus que de 8,3 millisecondes. Il ne suffit donc pas d’accélérer une seule opération si les autres étapes continuent à prendre trop de temps.

Le processeur central prépare une partie du travail du jeu ; le processeur graphique produit l’image. Suivant la scène et le moteur, l’une ou l’autre de ces étapes peut imposer la cadence. Une puce graphique plus rapide peut ainsi avoir de la marge pendant que le reste du système détermine encore le délai avant l’image suivante.

Dans un monde ouvert, multiplier les images pose donc une question différente de celle qui consiste à embellir une capture. Les effets, les personnages et les interactions doivent fonctionner ensemble. Aucune mesure Menow ne permet ici de chiffrer le poids exact de chacun dans GTA 6 ; le raisonnement explique le défi général, pas un diagnostic de son moteur.

« Comparable à une RTX 5080 » ne décrit pas toute une console

Une comparaison graphique doit préciser ce qu’elle compare. La vitesse de rendu classique, les effets de ray tracing et les opérations d’apprentissage automatique ne désignent pas le même travail. Deux matériels peuvent se rapprocher sur un usage et s’écarter sur un autre. La mémoire disponible, sa bande passante et le budget électrique comptent également dans la manière d’exploiter le GPU.

La rumeur relayée associe justement différentes références selon le type de calcul envisagé. Il serait trompeur de transformer cette proximité supposée en formule universelle : « une RTX 5080 dans la console, donc 120 FPS ». Une console utilise une architecture et un logiciel conçus comme un ensemble, pas une carte graphique de bureau simplement ajoutée à un boîtier.

Pour le joueur, la question la plus utile serait donc : dans quelle résolution, avec quels effets et quelle stabilité ? Un mode 120 FPS pourrait privilégier une image moins coûteuse ; un autre pourrait mobiliser la puissance supplémentaire pour la lumière et les détails. Ce sont des choix possibles, pas des modes de GTA 6 annoncés à ce jour pour ces machines.

Reconstruire une image et en générer une nouvelle ne sont pas synonymes

Les technologies FSR et DLSS réunissent plusieurs approches qu’il faut séparer. La reconstruction augmente la définition de sortie à partir d’un rendu moins élevé. La génération d’images ajoute des vues intermédiaires entre celles produites par le jeu. Dans sa présentation technique du DLSS 3, Nvidia explique que la génération peut augmenter le débit affiché même lorsque le processeur central limite le jeu, puisqu’une partie de ce travail est réalisée par le GPU.

Ces images supplémentaires améliorent la continuité visuelle sans signifier que la simulation et les entrées du joueur sont traitées à la même cadence que 120 images intégralement calculées. Le résultat doit aussi être apprécié sur la réactivité, la régularité de présentation et les éventuels défauts d’image. Un compteur ne raconte pas toute la sensation à la manette.

AMD recommande d’ailleurs, pour l’utilisation optimale de la génération d’images FSR 3, une base d’au moins 60 FPS avant activation afin de préserver une expérience réactive. Cette recommandation concerne cette technologie existante : elle ne fixe pas les capacités d’une future version pour Helix et ne démontre pas son emploi dans GTA 6.

Microsoft confirme une base AMD, pas un résultat GTA 6

Le projet Xbox dispose d’un socle officiel. Dans sa présentation de mars 2026, Jason Ronald décrit Project Helix comme une console destinée aux jeux Xbox et PC, reposant sur une puce AMD personnalisée et une collaboration autour des générations suivantes de DirectX et de FSR. Microsoft évoque des progrès de rendu et de simulation, ainsi que des versions alpha du matériel prévues pour les développeurs à partir de 2027.

Cette annonce donne du sens à l’intérêt porté aux techniques de reconstruction et aux futurs GPU. Elle ne confirme cependant ni le nombre de cœurs ou d’unités de calcul qui circule, ni une équivalence RTX précise, ni un mode GTA 6 à 120 FPS. Les spécifications supposées et les engagements du constructeur restent deux niveaux d’information distincts.

La première prédiction de 120 FPS sur PS6 et Xbox déjà détaillée sur Menow ouvre ainsi une question qui dépasse le chiffre : combien d’images seraient réellement calculées, lesquelles seraient générées et avec quel délai de réponse ? C’est la combinaison de ces réponses qui dira ce que le saut de génération change vraiment en jouant.