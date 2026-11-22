Les six badges GTA VI de Twitch demandent une heure sur six jours différents avant le 30 novembre. Règles, collections et codes expliqués.

GTA VI sur Twitch : six heures d’affilée ne suffisent pas pour obtenir ces badges

Les six badges GTA VI de Twitch demandent une heure de visionnage sur six jours différents, du 18 au 30 novembre. Les journées ne doivent pas nécessairement se suivre. Six heures d’affilée ne remplacent donc pas ces six rendez-vous.

Les règles françaises Twitch distinguent visionnage, abonnements et codes de jeu. Ces trois opérations ne se remplacent pas.

Un badge par jour éligible, plutôt qu’un marathon de streams

La collection « Badges bling-bling » délivre un badge par journée éligible. Aucun abonnement payant n’est demandé.

Exemple : regarder une heure le lundi puis une heure le mercredi permet d’avancer sur deux jours distincts. Regarder deux heures le lundi ne remplace pas l’étape du mercredi. De même, commencer tard ne permet pas de comprimer les six étapes en une seule soirée avant la fin de l’événement.

Le guide Twitch sur les Drops explique comment afficher la progression depuis la bannière ou l’icône du chat. Vous pouvez aussi retrouver les récompenses dans votre inventaire. Les modalités et compteurs affichés dans la campagne restent la référence pour le décompte des journées : n’imaginez pas une remise à zéro à minuit sur la seule base du mot « jour ».

Les abonnements débloquent une autre collection

La collection « Braquage » demande trois abonnements dans la catégorie GTA VI : les deux premiers donnent chacun un duo badge/émoticône aléatoire, le troisième complète l’ensemble. L’Iguane doré exige les deux collections complètes.

La conséquence est simple pour un spectateur qui veut participer sans payer : les six badges de visionnage constituent un objectif distinct. Ils ne donnent pas à eux seuls toute la collection payante ni la récompense finale. Avant une dépense, vérifiez donc quelle récompense vous manque et quelle action la campagne lui associe.

Les codes Ultimate Edition ne sont pas garantis

Des codes Ultimate Edition sont aussi distribués quotidiennement jusqu’au 30 novembre, sans garantie selon la plateforme et la région. Les bénéficiaires reçoivent une notification. Rockstar n’est pas partenaire de l’opération.

Le retrait d’un code sur le site Twitch reste possible jusqu’au 7 décembre à 23 h 59 PST : le 8 décembre à 8 h 59 en France métropolitaine. La distribution, elle, s’arrête auparavant.

Votre inventaire de Drops et de récompenses Twitch permet de distinguer une progression en cours d’une récompense réellement attribuée. Accumuler du temps de visionnage pour les badges ne constitue pas, à lui seul, une promesse de recevoir le jeu.