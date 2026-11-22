Spotify rassemble plus de vingt playlists de radios et mixtapes GTA VI, des stations historiques et des mixes personnalisés. Comment trouver la bonne sélection.

GTA VI sur Spotify : les radios de Vice City se prolongent après la partie

Spotify ne propose plus seulement un disque à chercher après une partie de GTA VI : le service réunit désormais ses radios, des playlists et l’histoire musicale de la série dans un espace dédié. Annoncée le 20 novembre dans 33 marchés, cette destination comprend plus de vingt playlists de stations et de mixtapes, ainsi que des sélections personnalisées. Le communiqué ne détaille pas les pays : l’affichage de l’espace sur un compte français reste à vérifier.

Cette nouveauté est distincte de l’album de 34 titres présenté avant la sortie du jeu. Si vous cherchez une chanson entendue à la radio dans Vice City, cet album n’est pas nécessairement le bon point de départ : la programmation des stations dépasse cette sélection.

Choisir une station plutôt que chercher « la musique de GTA »

Dans son annonce originale, Spotify cite Cocoteo FM, présentée par Bad Bunny et RaiNao ; Flash FM, avec Robyn et Alex Consani ; Back Country Radio, avec Morgan Wallen et Lana Del Rey ; Stockyard FM, avec PinkPantheress et The Dare ; et Vice City Rap Radio, avec JT.

La destination comporte aussi une playlist officielle, la musique originale et des morceaux de bandes-annonces. Les playlists doivent s’enrichir au fil des découvertes des joueurs. Le volet historique comprend huit anciennes radios, un musée musical commenté et des mixes personnalisés pour GTA III, Vice City, San Andreas, GTA IV et GTA V. Grand Theft Auto Radio ajoute désormais la musique de GTA VI à sa sélection personnalisée ; des podcasts complètent l’ensemble.

Le choix dépend donc de ce que vous avez en tête. Pour prolonger une ambiance rencontrée en roulant, cherchez d’abord la station. Pour écouter la sélection éditoriale actuelle, partez de la playlist officielle. Pour retrouver un ancien GTA, privilégiez les collections historiques. Une liste personnalisée répond à une autre envie : laisser Spotify proposer une continuité musicale, plutôt que reproduire une programmation précise.

Le bon lien avant une recherche au milieu des playlists de fans

L’annonce renvoie vers l’espace Grand Theft Auto de Spotify et vers la playlist officielle liée par le service. Utiliser ces points d’entrée permet de commencer par le contenu désigné par Spotify, sans se fier au seul mot « officiel » écrit dans le titre d’une liste créée par un utilisateur.

Une playlist de fans peut être intéressante, mais elle ne prouve pas qu’un morceau figure réellement dans le jeu. Vérifiez son auteur et distinguez-la des liens fournis par le service. Si l’espace éditorial ne s’affiche pas sur votre compte, cela ne démontre pas que chaque titre ou chaque playlist est également inaccessible : essayez la destination précise concernée, sans supposer que les 33 marchés correspondent à tous les pays où Spotify fonctionne.

Garder vos morceaux préférés dans votre propre sélection

Vous pouvez suivre une programmation évolutive ou construire votre liste personnelle. La procédure officielle de création de playlists donne les étapes suivantes sur mobile :

Appuyez sur « Créer », puis « Playlist ». Donnez un nom à la sélection et validez sa création. Depuis le menu à trois points d’un morceau, choisissez « Ajouter à la playlist ». Sélectionnez votre liste et confirmez avec « Terminé ».

Une liste baptisée, par exemple, « Mes trajets Vice City » vous permettra de séparer les chansons que vous avez réellement envie de réécouter d’un inventaire complet. C’est particulièrement utile si la station mélange plusieurs ambiances ou si vous souhaitez éviter qu’une longue sélection serve à chaque trajet.

La radio ordinaire de Spotify constitue encore un autre outil. Son guide explique comment partir d’un artiste, d’un album ou d’un titre pour obtenir une sélection apparentée. Il faut distinguer cette recommandation musicale de la présence vérifiée d’un morceau dans une station du jeu : une ressemblance de style n’est pas une preuve d’appartenance à la bande-son.

Pour écouter sans réseau, Premium reste nécessaire

L’assistance française sur l’écoute hors connexion confirme que le téléchargement de musique exige Premium. L’offre gratuite permet de télécharger des podcasts, mais pas les albums et playlists musicaux. Sur mobile, ouvrez le contenu connecté à Internet, puis utilisez le bouton de téléchargement.

Pour emporter un seul morceau, ajoutez-le à une playlist avant de télécharger celle-ci. Spotify demande aussi de se reconnecter au moins une fois tous les trente jours pour conserver les téléchargements. Préparer sa liste et vérifier la fin du téléchargement avant de partir reste ainsi plus fiable que compter sur le réseau pendant un trajet.

Cette destination donne surtout plusieurs portes d’entrée dans la musique de GTA. Le disque, la station du jeu, la sélection officielle et la recommandation personnalisée n’ont pas le même rôle : identifier celle que vous voulez écouter évite de chercher un morceau absent de la mauvaise collection.