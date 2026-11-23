Les deux jeux affichent un écart entre critiques et joueurs sur Metacritic. Voici les chiffres relevés et ce qu’ils permettent réellement de conclure.

GTA 6 à 5,6 et Zelda à 8,4 : les notes des joueurs s’éloignent de celles de la presse

5,6 sur 10 pour GTA VI, 8,4 pour Zelda: Ocarina of Time : au relevé du 22 novembre 2026, les appréciations des utilisateurs de Metacritic ne racontent pas la même histoire que les notes de la presse. Le jeu de Rockstar affiche un Metascore de 99 sur 100 ; le remake Nintendo, 95. L’écart est spectaculaire pour GTA, plus modéré pour Zelda. Il mérite d’être montré, en distinguant ce que les chiffres disent de ce qu’ils ne prouvent pas.

Deux jeux, deux écarts bien différents

La fiche de Grand Theft Auto VI affichait 94 460 évaluations d’utilisateurs lors de cette consultation. Celle de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, version 2026 en comptait 43 824. Ces volumes et moyennes évoluent : ils décrivent un état du site au moment du relevé, pas un résultat définitif.

Pour comprendre visuellement l’écart, 99 sur 100 correspondrait à 9,9 sur 10 si l’on changeait seulement l’échelle, face aux 5,6 des utilisateurs de GTA. Pour Zelda, la comparaison serait 9,5 face à 8,4. Cette conversion arithmétique facilite la lecture ; elle ne rend pas les deux méthodes de calcul identiques.

Il faut également conserver la différence entre les jeux. Un 8,4 reste une appréciation globalement favorable. Le placer dans le même panier qu’un 5,6 masquerait précisément ce qui rend la comparaison intéressante : la réception utilisateur est beaucoup plus partagée pour GTA VI dans ce relevé.

La moyenne ne dit pas pourquoi les joueurs ont voté

Une note agrégée donne un signal sur les personnes qui ont choisi de participer. Elle ne constitue pas un sondage représentatif de tous les acheteurs, et encore moins de toutes les personnes qui jouent actuellement. Le nombre d’avis ne permet pas, à lui seul, de connaître leur temps de jeu ou leurs attentes de départ.

Un exemple suffit à montrer la limite : une même moyenne peut réunir beaucoup de notes intermédiaires ou, au contraire, des avis très opposés. La valeur finale sera proche, alors que les expériences et les motivations racontées seront différentes. Pour identifier les reproches, il faut donc lire les commentaires, les dater et les confronter à des éléments vérifiables.

Ces seuls totaux ne démontrent ni campagne organisée, ni sabotage par les fans d’un autre jeu. Ils ne permettent pas davantage de désigner un problème technique précis comme cause principale. Attribuer cet écart à une communauté, à une polémique ou à un défaut demanderait d’autres preuves.

Un indicateur de réception, pas un verdict sur votre partie

Les critiques professionnelles et les utilisateurs n’évaluent pas nécessairement un jeu dans les mêmes conditions ni avec les mêmes priorités. Les moyennes ne détaillent pas le poids accordé à chaque critère par les votants ; les commentaires et les tests complets donnent accès aux arguments derrière les chiffres. Le désaccord entre les deux ensembles mérite l’attention sans imposer qu’un camp ait automatiquement raison.

Pour quelqu’un qui hésite encore, le plus utile est de regarder si les critiques détaillées concernent sa plateforme, son type de jeu et ses attentes. Une remarque sur une expérience précise aide davantage qu’une moyenne isolée. Les chiffres du 22 novembre montrent surtout que l’enthousiasme de la presse n’est pas reproduit à l’identique dans les votes des utilisateurs, avec une fracture nettement plus marquée pour GTA VI.