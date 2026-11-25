Digital Foundry a testé le déblocage des images par seconde sur Xbox Series. Les mesures restent souvent entre 30 et 40 FPS, avec une vitesse de jeu anormale.

GTA 6 sur Xbox : le bug débloque les FPS, mais accélère aussi le jeu

Le compteur peut atteindre 60, mais la partie ne devient pas pour autant un vrai mode performance. Le bug Quick Resume de GTA 6 sur Xbox Series débloque la fréquence d’images et peut aussi accélérer le déroulement du jeu. Digital Foundry a confronté les clips viraux à ses propres captures dans un test publié le 23 novembre.

Des pointes à 60, souvent 30 à 40 en jeu

Dans leur analyse des performances sur Series X, Oliver Mackenzie et Richard Leadbetter décrivent des résultats très variables. Les zones denses et les déplacements rapides restent proches de 30 images par seconde ; les scènes plus légères peuvent monter davantage. Richard Leadbetter obtient environ 36 à 37 FPS de moyenne sur la première heure, pas 60 en continu.

Un maximum aperçu dans le ciel ne résume donc pas la fluidité d’une promenade en ville. Une moyenne ne garantit pas davantage que chaque scène atteigne ce chiffre. Si un passage descend déjà sous 30 FPS, enlever le plafond ne crée pas la puissance qui lui manque.

La vitesse de l’action devient anormale

Le problème n’est pas seulement la régularité de l’image. Au-delà de 30 FPS, l’action peut s’exécuter plus vite dans cet état défectueux. Les analystes relient cette anomalie au contexte du bug ; leur test ne démontre pas que toute future version à fréquence élevée souffrirait du même défaut.

Autre piège : la valeur affichée par le téléviseur peut correspondre à son rafraîchissement, avec répétition des images, plutôt qu’au nombre d’images calculées par le jeu. Lire 90 Hz sur un écran ne prouve donc pas que GTA 6 produit 90 FPS.

Le test original, avec ses mesures

La vidéo permet de comparer les chiffres au déplacement réel des personnages et véhicules. Il s’agit d’un comportement non prévu, pas d’un mode officiel ajouté par Rockstar. Sa disponibilité peut disparaître avec une correction. Le test ne permet pas non plus d’annoncer un mode 40 FPS à venir.