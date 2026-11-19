GTA 6 : vos codes ne fonctionnent pas ? Voici les 3 vérifications à faire

Un code de GTA 6 peut être correct et ne produire aucun effet. Il faut d’abord avoir terminé l’histoire principale, puis remplir la condition propre à l’astuce choisie. Autrement dit, retaper la combinaison sur la manette ne règle pas un verrou de progression. Avant d’essayer, regardez surtout votre sauvegarde et l’état du défi associé.

Les guides de lancement permettent de séparer trois questions souvent mélangées : avoir accès au menu, débloquer une astuce et saisir son code. Cette méthode de vérification évite de prendre une restriction prévue par le jeu pour une panne de manette ou une mauvaise combinaison.

1. Vérifier que l’histoire est terminée sur la sauvegarde chargée

PC Gamer indique avoir essayé les commandes sur une sauvegarde située avant la fin de l’histoire, sans parvenir à les activer. Le magazine précise aussi que les défis tiennent compte des actions déjà réalisées pendant l’aventure. Une condition atteinte auparavant n’est donc pas nécessairement à recommencer après le générique.

Ce détail donne une manière simple de diagnostiquer le problème : vérifiez la partie réellement chargée. Une ancienne sauvegarde peut vous replacer avant une étape franchie ailleurs. Ce qui compte est la progression du fichier utilisé pour cette session, pas seulement le souvenir d’avoir terminé l’aventure une autre fois.

2. Vérifier le défi propre à chaque astuce

Ce que vous constatez Ce qu’il faut contrôler Ce que cela change Le menu des astuces n’apparaît pas La fin de l’histoire sur la sauvegarde chargée Connaître une combinaison ne suffit pas à contourner ce verrou. Le menu existe, mais l’astuce reste verrouillée La condition affichée pour cette ligne Les différents effets ne se débloquent pas nécessairement ensemble. Une condition semble déjà accomplie La progression enregistrée et le défi exact Ne confondez pas une activité ressemblante avec l’objectif demandé. La combinaison ne donne aucun résultat L’accès au menu, le déblocage, puis seulement la saisie Procéder dans cet ordre permet d’isoler la cause. Vous voulez garder ce que vous obtenez Les restrictions de sauvegarde de la session Une séance avec codes ne sert pas à faire progresser durablement la partie.

3. Saisir le code depuis le téléphone, avec les bonnes touches

GamesRadar décrit le menu de progression et la saisie depuis le téléphone du personnage. Les mots affichés peuvent dépendre de la langue du jeu : « Progress » désigne ici la progression, et « Cheats » les astuces. Voici les deux contrôles à effectuer séparément.

Contrôlez le déblocage. Après la fin de l’histoire, ouvrez le menu principal, rejoignez l’onglet de progression et cherchez la rubrique des astuces. Consultez la condition de l’effet voulu. Revenez en exploration libre. Évitez de faire vos essais au milieu d’une action dont vous souhaitez conserver le résultat. Ouvrez le téléphone du personnage avec la direction Haut de la croix directionnelle. Maintenez les deux touches supérieures : L1 et R1 sur PS5, LB et RB sur Xbox. Saisissez ensuite les directions du code depuis l’écran principal du téléphone.

Les directions et les noms des boutons ne sont pas interchangeables. Une liste de flèches décrit la croix directionnelle ; L1/R1 ou LB/RB servent à la manipulation préalable. Pour éviter les erreurs, lisez une seule combinaison à la fois et vérifiez son effet attendu avant de passer à la suivante.

Pourquoi mieux vaut sauvegarder avant de commencer

GamesRadar précise que les trophées ou succès et la sauvegarde sont désactivés pendant la session après activation d’un code. Il faut donc séparer une séance pour s’amuser d’une séance destinée à terminer des objectifs et conserver ses récompenses. Sauvegardez normalement avant l’essai ; après celui-ci, quittez sans compter sur l’enregistrement de ce que vous venez de faire.

Cette restriction explique aussi pourquoi obtenir un avantage n’équivaut pas à enrichir durablement sa partie. L’effet visible à l’écran n’est qu’une partie de la réponse : la possibilité de l’enregistrer détermine ce que vous retrouverez ensuite.

Une liste incomplète n’est pas forcément une liste fausse

Les deux guides sont encore complétés. GamesRadar a notamment signalé un ajout le 19 novembre. Un nombre de combinaisons publiées à une heure donnée peut donc devenir obsolète rapidement, alors que la condition d’accès reste la même.

Gardez trois colonnes lorsque vous vérifiez une astuce : l’effet recherché, la condition de déblocage et la combinaison. Une ligne qui n’indique qu’un de ces éléments ne suffit pas à expliquer pourquoi cela fonctionne chez un autre joueur et pas dans votre partie. Les constats présentés ici proviennent des guides cités ; Menow n’a pas réalisé lui-même ces essais sur console.