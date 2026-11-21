Neuralink a publié une démonstration de GTA 6 joué avec son interface cérébrale. La vidéo, mise en ligne le 20 novembre, montre un participant aux essais devant le jeu, avec des informations de contrôle affichées au-dessus de l’action. Une séquence le montre notamment piloter un bateau. C’est une démonstration d’accessibilité expérimentale, pas un accessoire disponible pour votre console.

La vidéo originale montre le participant et le jeu ensemble

La publication de Neuralink associe l’image du participant, une interface de suivi et le déroulement du jeu. Ce cadrage permet de voir le contexte de la démonstration plutôt qu’un simple extrait de GTA 6 présenté sans explication.

Ces images ne constituent toutefois pas une mesure indépendante. Elles ne donnent pas de comparaison chiffrée avec une manette, de délai de réponse mesuré ni de taux d’erreur permettant de juger toutes les situations du jeu. On peut constater une démonstration de contrôle ; on ne peut pas en déduire une supériorité sur les commandes habituelles.

Il ne s’agit pas de lire toutes les pensées du joueur

Le principe d’une interface cerveau-ordinateur est de convertir certains signaux d’activité cérébrale en commandes utilisables par un appareil. Le contrôle passe par une interprétation de ces signaux et un apprentissage du système. L’expression « jouer par la pensée » résume ce fonctionnement, mais elle peut faire croire à tort que le jeu comprend directement chaque intention ou qu’aucune préparation n’est nécessaire.

La vidéo ne documente pas l’ensemble des réglages, de l’entraînement et de l’équipement nécessaires. Elle ne permet donc pas de proposer une procédure reproductible à un lecteur ni d’affirmer que toutes les commandes de GTA 6 sont accessibles de la même façon.

Une expérience de participant, pas un résultat garanti

Dans le message qui accompagne la démonstration, l’entreprise précise que ses dispositifs restent expérimentaux et n’ont pas été approuvés par la FDA ou les autres autorités réglementaires. Elle indique aussi que les personnes montrées participent volontairement à des essais cliniques et que leur expérience ne représente pas nécessairement celle de tous les participants ou les résultats futurs.

Cette précision change la façon de lire la scène. Le fait intéressant est qu’une personne engagée dans ces essais peut interagir avec un jeu exigeant plusieurs commandes. Cela ne suffit pas à établir un bénéfice identique pour d’autres personnes, et encore moins à annoncer une disponibilité en France.

Ce que cette démonstration apporte au jeu vidéo

Elle déplace la question du matériel le plus puissant vers celle de l’accès aux commandes. Conduire un véhicule dans un monde ouvert mobilise des actions que les joueurs à la manette effectuent habituellement sans y penser : choisir une direction, ajuster un mouvement et réagir à l’environnement. Voir une autre interface accomplir une partie de ces gestes rend l’enjeu concret.

Il reste à documenter la fiabilité sur de longues sessions, les commandes prises en charge et les conditions exactes d’utilisation. La vidéo est une preuve de démonstration publiée par le développeur du dispositif ; elle ne remplace pas ces évaluations.