Igor Sarzyński admire l’ampleur, la densité et la cohérence du monde de Rockstar. Le directeur créatif de Cyberpunk 2 accompagne son compliment d’une plaisanterie sur son propre jeu.

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L’immensité du monde, sa densité, le soin apporté aux détails : GTA 6 a impressionné Igor Sarzyński, le directeur créatif de Cyberpunk 2. Le développeur décrit le résultat comme « un miracle technologique et créatif », en saluant surtout la cohérence de l’ensemble construit par Rockstar.

Dans son message publié sur Bluesky le 21 novembre à 19 h 59, heure de Paris, Sarzyński place même le jeu parmi les plus grandes réalisations artistiques de l’histoire. Son enthousiasme s’achève sur une plaisanterie : il annonce abandonner Cyberpunk 2 pour aller ramasser les feuilles de son jardin. Une manière de dire combien la barre lui semble haute, pas une annonce d’annulation du projet.

Ce qui le frappe dépasse la taille de la carte

Le compliment porte sur plusieurs qualités qui se répondent : l’échelle du monde ouvert, la quantité de détails et leur cohérence. Pour le joueur, ce lien est essentiel. Un grand décor invite à l’exploration ; les activités, les personnages et les interactions doivent ensuite lui donner de l’intérêt.

Sarzyński parle ici en créateur d’univers. Dans la transcription officielle du podcast AnsweRED du 1er octobre, il décrit son rôle sur Cyberpunk 2 : la narration, les personnages, les quêtes et la construction du monde, mais aussi la façon dont le son et la musique expriment le récit. Ce sont précisément des éléments dont la réussite dépend de leur assemblage.

Cyberpunk 2 construit sa propre vision

L’échange officiel avec Sarzyński et le directeur du jeu Gabe Amatangelo apporte un contexte concret à cette réaction. Pour concevoir la suite, l’équipe revient sur Cyberpunk 2077 : ce qui a fonctionné, ce qui peut aller plus loin et ce qui ne mérite pas d’être reconduit. Sarzyński évoque également l’importance de regarder le monde réel pour nourrir les thèmes du prochain jeu.

Amatangelo explique que cette vision passe par des discussions, des références et un travail de formulation avant d’être partagée avec les équipes. L’objectif est de donner une direction aux idées, puis de choisir celles qui servent le projet.

Cyberpunk 2 était toujours présenté en préproduction dans cet entretien d’octobre, après l’annonce officielle de son entrée dans cette phase en mai 2025. L’admiration de Sarzyński pour Rockstar prend ainsi un relief particulier : elle vient d’un responsable qui travaille lui-même à donner une identité à un autre vaste univers.