GTA 6 : un code donne 250 000 dollars, mais vous ne pourrez pas l’utiliser dès le début

Un code de GTA 6 permet d’ajouter 250 000 dollars à votre argent dans le jeu, mais il ne sert pas à financer vos premiers braquages. Selon le guide de PowerPyx, il faut d’abord terminer l’histoire principale pour accéder aux codes. Plusieurs effets demandent ensuite d’autres objectifs, comme des médailles au stand de tir. Autre restriction essentielle : activer un code désactive les trophées et la sauvegarde. Voici les combinaisons recoupées dans les guides consultés le 18 novembre, et les précautions à prendre avant de les essayer.

Les 250 000 dollars attendent la fin de l’histoire

La combinaison indiquée pour obtenir cette somme est ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ →. Dans la liste publiée par PowerPyx, sa condition de déblocage est la fin de l’histoire. La même séquence et cette restriction figurent dans le guide d’Insider Gaming, qui renvoie à ce travail d’origine. Ce recoupement vérifie la concordance des publications ; il ne constitue pas un essai réalisé par Menow sur une console.

Il s’agit bien de monnaie virtuelle de GTA 6, pas d’un paiement réel ni d’une récompense à réclamer sur un site. Aucun compte bancaire, abonnement ou téléchargement de « générateur » n’intervient dans la méthode décrite. Le code se saisit à l’intérieur du jeu, depuis le téléphone du personnage.

La distinction est importante si vous cherchez une aide pour avancer : les codes décrits ici sont destinés à s’amuser après la campagne, pas à contourner les dépenses pendant votre première partie. Saisir une combinaison avant son déblocage ne suffit pas.

Sur PS5 et Xbox : les touches à utiliser

La procédure rapportée par les deux guides utilise le téléphone intégré au jeu. Les directions se saisissent avec la croix directionnelle de la manette, et non avec le stick analogique. Les flèches du tableau ci-dessous ont partout le même sens : ↑ haut, ↓ bas, ← gauche, → droite.

Terminez l’histoire et vérifiez le déblocage. PowerPyx indique qu’une liste des codes apparaît ensuite dans la rubrique de progression. Nous décrivons ici sa fonction en français ; le libellé exact de l’interface française n’a pas été vérifié. Contrôlez la condition du code choisi. Pour l’argent, finir l’histoire suffit selon la liste. Pour les munitions illimitées, il faut aussi les médailles requises au stand de tir. Ouvrez le téléphone du personnage en appuyant sur ↑. Sur PS5, maintenez L1 puis appuyez sur R1. Sur Xbox Series X ou Series S, maintenez LB puis appuyez sur RB. Saisissez la suite de directions du code. Faites attention aux répétitions : cinq pressions vers le haut ne sont pas équivalentes à quatre.

Si le code ne fonctionne pas, vérifiez d’abord les conditions et chaque direction. Une séquence publiée sur Internet peut être mal retranscrite. L’absence d’effet ne prouve donc pas, à elle seule, un bug du jeu.

10 codes documentés, avec leurs conditions

Toutes les lignes ci-dessous supposent que l’histoire est terminée. Le tableau ajoute les autres conditions quand il y en a. Les combinaisons ont été comparées entre PowerPyx et Insider Gaming ; aucune n’est présentée comme testée directement par notre rédaction.

Effet Directions à saisir Condition supplémentaire après l’histoire Ajouter 250 000 dollars virtuels ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ → Aucune indiquée Concentration illimitée ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ → Aucune indiquée Ajouter une protection corporelle à l’équipement ↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ Effectuer 100 entraînements Remplir les réserves de munitions ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↑ ↓ ← Obtenir 25 médailles de bronze ou mieux aux stands de tir Munitions illimitées ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↓ Obtenir 25 médailles d’argent ou mieux aux stands de tir Tirer sans recharger ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↑ Obtenir 25 médailles d’or aux stands de tir Faire apparaître une Maibatsu Boomazoom ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ← Terminer 5 défis d’achat Faire apparaître un bulldozer HVY ← ↑ → ↓ ← → → ↓ Découvrir ce véhicule dans le suivi de progression Changer la météo ↓ → ↑ ↓ → ↑ → Aucune indiquée Appliquer un filtre de téléviseur couleur à tube cathodique ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ← → Braquer 50 magasins avec votre partenaire

Les trois lignes consacrées aux munitions ne font pas la même chose. Remplir les réserves fournit des munitions ; les rendre illimitées évite de les épuiser ; supprimer le rechargement retire une autre contrainte, celle du chargeur. La condition d’accès change aussi à chaque fois.

La liste d’origine recense 61 effets, mais plusieurs combinaisons y sont encore inconnues. Il ne faut donc pas confondre un effet identifié avec un code déjà utilisable. Nous n’ajoutons pas de suite de touches pour les entrées laissées sans combinaison, notamment plusieurs véhicules.

Sauvegardes et trophées : ce que vous risquez de ne pas conserver

PowerPyx indique que les codes désactivent la sauvegarde et les trophées ou succès. Insider Gaming précise que cette restriction concerne le reste de la session. Ne comptez donc pas enregistrer les 250 000 dollars, puis poursuivre normalement votre progression avec ce gain. L’argent ajouté ne doit pas être traité comme une récompense permanente.

Avant d’activer un code, conservez une sauvegarde normale de votre partie. Réservez ensuite cette session aux expérimentations. Une fois terminé, revenez à votre sauvegarde sans code plutôt que de supposer que les objectifs accomplis avec les effets actifs seront validés.

Les publications consultées ne détaillent pas tous les cas de réactivation des trophées après une session modifiée. Nous ne pouvons donc pas garantir qu’une simple désactivation d’un effet suffise. Si votre priorité est de terminer les objectifs ou de décrocher le platine, le choix le plus clair est de continuer votre partie sans code, puis de réserver ces essais à une session séparée.