Vous avez réglé GTA 6 comme le jeu le demande, mais les scènes nocturnes restent difficiles à lire ? Le problème peut venir de son calibrage HDR. L’analyse publiée par HDTVTest met en évidence un décalage entre la mire de réglage et la luminosité produite en jeu. Vincent Teoh propose une autre manière de procéder, avec des valeurs de départ à adapter à son écran : ce n’est pas une recette identique pour tous les téléviseurs.

Pourquoi le logo Rockstar ne suffit pas pour juger l’image

La consigne habituelle consiste à modifier la luminosité jusqu’à ce que le symbole de la mire soit à peine perceptible. Elle paraît rassurante : on suit une indication donnée par le jeu lui-même. Mais elle suppose que cette mire et les scènes jouées réagissent de manière cohérente au réglage.

C’est précisément ce que conteste l’analyse de calibrage de Vincent Teoh sur HDTVTest. Un réglage qui paraît correct dans l’écran de préparation ne garantit donc pas le résultat attendu une fois revenu dans les rues de Leonida. L’étude indique aussi que le jeu ne reprend pas les valeurs du calibrage HDR global de la PS5 : refaire uniquement celui de la console ne répond pas à ce problème précis.

Les 3 valeurs proposées, pour quel écran ?

Pour un téléviseur ou un moniteur capable d’au moins 1 000 nits en HDR, les valeurs rapportées constituent une base d’essai. Les intitulés ci-dessous décrivent les fonctions en français ; ils ne prétendent pas reproduire une capture de l’interface française du jeu.

Réglage Point de départ Ce qu’il faut observer Luminosité maximale 2 000 Les détails dans les zones les plus lumineuses. Niveau des noirs 20 La lisibilité des ombres, sans transformer toute la nuit en gris. Blanc de référence, appelé « Paper White » 35 L’équilibre général de l’image et le confort visuel.

Le nombre 2 000 saisi dans le jeu ne signifie pas que votre écran doit effectivement atteindre 2 000 nits. Il faut distinguer la valeur demandée au logiciel de ce que la dalle peut réellement afficher. C’est aussi pourquoi copier ce tableau sur un écran moins lumineux ne garantit pas une amélioration.

Notez d’abord vos valeurs actuelles. Une photo du menu suffit pour pouvoir revenir au point de départ. Ouvrez les réglages d’affichage de GTA 6, puis son calibrage HDR. Faites l’essai dans le jeu plutôt que de modifier plusieurs paramètres de la console et du téléviseur simultanément. Si votre écran correspond au cas décrit, essayez les trois valeurs du tableau. Ce sont des valeurs à comparer, pas une obligation à conserver. Utilisez les deux aperçus de la fête sur le bateau. La touche R1 permet d’alterner la vue claire et la vue sombre. Ne vous limitez pas à la visibilité du logo. Retournez dans une même scène jouée. Comparez les ombres, les visages et les sources lumineuses en gardant le même éclairage dans la pièce. Si le résultat vous convient moins, reprenez vos valeurs initiales.

Changer une seule chose à la fois permet de comprendre ce qui améliore réellement la lisibilité. À l’inverse, relever simultanément la luminosité du jeu, celle du téléviseur et plusieurs traitements d’image rend la comparaison beaucoup moins utile.

Ce réglage ne transforme pas tous les écrans en bons écrans HDR

La luminosité disponible, le rendu des noirs et l’éclairage de la pièce restent déterminants. Deux joueurs peuvent préférer des réglages différents sans que l’un ait nécessairement tort. Une image plus claire n’est pas automatiquement plus fidèle : les zones sombres doivent retrouver leurs détails sans que les lumières perdent les leurs.

Il s’agit d’une recommandation issue d’une analyse indépendante, pas d’un correctif publié par Rockstar. Menow n’a pas effectué de mesure sur votre téléviseur. Si une mise à jour modifie le calibrage du jeu, ces valeurs devront également être réévaluées.