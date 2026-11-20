La Xbox Series S peut-elle encore donner envie de découvrir GTA 6 quand on la place à côté d’une PS5 Pro ? IGN a publié une comparaison des deux versions, avec une question intéressante pour ceux qui possèdent déjà la petite Xbox : les écarts techniques changent-ils suffisamment l’expérience pour justifier de changer de console ? La vidéo donne matière à comparer les images. Elle ne constitue toutefois pas une preuve que les deux machines offrent les mêmes performances.

La séquence originale dure 8 minutes et 44 secondes et a été publiée le 18 novembre. Sa circulation sur les réseaux sociaux le 20 novembre ne correspond donc pas à un nouveau test effectué ce jour-là.

Le point à comprendre : une vidéo compressée ne montre pas tout

Un comparatif affiché sur l’écran d’un téléphone peut rapprocher visuellement deux images pourtant différentes à leur résolution d’origine. La compression de la vidéo, la taille du lecteur et la définition choisie masquent une partie des petits détails. L’absence d’écart évident dans une vignette ne signifie donc pas que l’écart disparaît sur un téléviseur.

Pour examiner cette comparaison utilement, il faut sélectionner la meilleure qualité disponible dans le lecteur, passer en plein écran puis observer les mêmes éléments dans chaque version. Les contours des personnages, les objets éloignés et les détails fins sont de meilleurs repères qu’une impression générale de couleurs ou de luminosité. Il faut aussi laisser défiler les séquences : une capture arrêtée ne permet pas de juger la régularité d’une animation.

Les détails à regarder dans les séquences originales

Vers 3 minutes, la séquence identifiée PS5 Pro traverse un passage entre des cages grillagées. Les mailles, les ombres au sol et la végétation en arrière-plan constituent des repères faciles à examiner. Vers 4 minutes, un arbre au premier plan, un chariot élévateur et un véhicule de transport donnent d’autres points de comparaison. Retrouvez le passage correspondant sur la Series S avant de conclure : deux angles différents ne permettent pas une comparaison pixel par pixel.

Point à comparer Ce qu’il permet de vérifier Ce qu’il ne prouve pas Netteté à l’arrêt La lisibilité des détails dans une même scène La stabilité pendant une poursuite Image en mouvement La tenue des détails et la régularité visible Une mesure exacte des FPS sans outil d’analyse Éclairage et reflets Les différences visibles entre les versions montrées L’absence de compromis dans toutes les zones

Faut-il acheter une autre console pour GTA 6 ?

Pour un propriétaire de Series S, le premier choix raisonnable consiste à juger le jeu sur son propre écran, à sa distance habituelle. Un téléviseur plus grand et une place plus proche de la dalle rendent généralement les limites de définition plus visibles. À l’inverse, un lecteur qui privilégie l’accès au jeu et possède déjà sa console n’a pas nécessairement le même besoin qu’un amateur de netteté maximale.

La bonne conclusion ne consiste donc pas à annoncer que la Series S égale la PS5 Pro, ni que la plus petite Xbox serait devenue inutilisable. La comparaison pose une question d’usage et de budget ; pour départager précisément les machines sur la fluidité, il faut des mesures réalisées dans les mêmes scènes et avec les mêmes conditions de test.