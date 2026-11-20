GTA 6 sur Xbox One : les premiers joueurs saluent le cloud, mais le flou divise

Des propriétaires de Xbox One jouent déjà à GTA 6 dans le cloud : les premiers retours évoquent une expérience utilisable, mais aussi une image parfois floue et quelques déconnexions. Il ne s’agit pas d’une version conçue pour l’ancienne console. Le jeu tourne à distance, avec les réglages de la Series S, et votre connexion intervient dans le résultat.

Pour un joueur français, l’attrait est de conserver sa Xbox One. Avant de compter sur cette solution pour toute l’aventure, il faut regarder séparément les témoignages, le prix du jeu et le temps de streaming disponible.

Les premiers retours sont encourageants, sans constituer un test général

Dans les impressions recueillies par Pure Xbox, certains joueurs apprécient leurs premières sessions, tandis que d’autres trouvent le rendu flou ou rapportent des interruptions. La rédaction précise qu’elle n’a pas encore terminé sa propre prise en main sur Xbox One.

Ces observations ne donnent donc ni un taux de panne ni une mesure comparable de latence. Les inquiétudes sur les heures de pointe restent aussi des inquiétudes, pas la preuve d’une saturation générale. Une connexion stable chez un témoin ne décrit pas celle d’un autre foyer.

Point Ce que l’on sait Ce qu’il faut vérifier chez soi Rendu du jeu Réglages Series S confirmés par Microsoft La netteté réelle du flux sur votre écran. Flou Signalé dans certains premiers retours Son importance en conduite et lors des mouvements rapides. Déconnexions Quelques signalements, sans fréquence mesurée La stabilité sur une session complète. Achat Le jeu reste payant séparément L’édition et le compte utilisés. Durée Le temps dépend de l’offre cloud Le quota affiché et la limite de session.

79,99 € pour le jeu ne signifient pas un cloud illimité

La boutique Xbox française affiche 79,99 € pour l’édition standard et 99,99 € pour l’Ultime lors de notre vérification du 19 novembre. Elle mentionne le cloud avec Game Pass Essential, Premium ou Ultimate, ainsi qu’un accès financé par la publicité avec un compte Xbox. L’achat du jeu reste requis dans tous les cas indiqués.

La présentation française du service annonce respectivement 5, 10 et 15 heures mensuelles incluses pour ces trois abonnements. Des limites de session s’appliquent également. Vérifiez les conditions visibles dans votre compte avant de partir du principe qu’une longue mission pourra être poursuivie sans interruption.

Microsoft confirme le cloud sur Xbox One, avec les paramètres graphiques de la Series S. Une One X ne récupère pas pour autant le rendu local d’une Series X. Le matériel du salon affiche le flux et transmet les commandes.

Vérifiez le lancement sur votre compte. La fiche doit proposer le cloud sur la console ; ne déduisez pas les conditions de GTA 6 de celles d’un autre jeu. Essayez en conditions habituelles. La conduite et les changements de caméra aident à remarquer un délai ou une image instable. Surveillez le temps restant. Repérez les avertissements de session et sauvegardez lorsque le jeu le permet.

Xbox recommande 20 Mbit/s sur console et du Wi-Fi 5 GHz pour le streaming. Le débit ne suffit pas à prédire le confort : régularité du réseau et conditions locales comptent aussi. Le cloud peut prolonger l’usage d’une Xbox One ; les premières impressions ne permettent pas encore de promettre la même expérience à chacun.