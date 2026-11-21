GTA 6 sur Xbox : des joueurs suspendus après des clips, le réglage à vérifier

Des joueurs de GTA 6 affirment avoir reçu une suspension après l’envoi automatique de captures sur Xbox. Ces témoignages ne suffisent pas à établir une vague de sanctions ni une erreur systématique de modération. Ils rappellent néanmoins une distinction utile : enregistrer une scène sur sa console et la publier sur le réseau Xbox sont deux actions différentes.

Ce que racontent les joueurs, et ce qui n’est pas établi

Dans un témoignage publié sur le forum Xbox de Reddit, un utilisateur décrit une suspension de deux jours après l’envoi de scènes de plage. Il assure que les personnages portaient des maillots et qu’aucune nudité n’apparaissait. Cette description reste son récit : nous ne disposons pas du dossier complet de modération permettant d’établir le contenu exact retenu et la cause de la décision.

Il serait donc abusif d’affirmer que filmer une plage dans GTA 6 entraîne automatiquement un bannissement. Le nombre total de personnes touchées, la fréquence des erreurs éventuelles et le rôle précis d’un système automatisé ne sont pas démontrés par cette discussion.

Un jeu pour adultes ne rend pas toutes ses captures publiables

Les règles publiques de la communauté Xbox précisent que du contenu acceptable dans un jeu peut ne pas convenir à une publication communautaire. Elles visent notamment les captures comportant du contenu sexuel pour adultes. Acheter un jeu classé pour adultes ne constitue donc pas une autorisation générale d’en diffuser chaque scène sur le réseau.

La question n’est pas de supprimer vos souvenirs de jeu. Elle consiste à reprendre la main sur le moment où une capture quitte la console, afin de la regarder avant son partage.

Ouvrez les paramètres de la Xbox et la rubrique Préférences. Entrez dans la section consacrée à Capturer et partager. Repérez le réglage d’envoi automatique des captures et choisissez l’option qui désactive le chargement. Les témoignages montrent le libellé anglais Don’t upload ; l’intitulé français peut varier avec la version du système. Contrôlez séparément les destinations proposées, notamment le réseau Xbox et OneDrive. Un choix de sauvegarde personnelle ne doit pas être confondu avec une publication communautaire.

Cette modification concerne les envois futurs. Elle ne retire pas rétroactivement une capture déjà transférée. Pour les clips existants, ouvrez leur liste et vérifiez lesquels sont locaux et lesquels sont en ligne avant de décider de les conserver ou de les retirer.

Le guide Menow sur la conservation des captures Xbox explique par ailleurs comment éviter de perdre ses fichiers. Sauvegarder un clip et le partager répondent à deux besoins différents ; vous pouvez préserver le premier sans automatiser le second.