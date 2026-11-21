Digital Foundry juge un portage de GTA 6 sur Switch 2 très improbable en l’état, principalement à cause de la charge imposée au processeur. Le problème ne se résumerait donc pas à afficher une image moins détaillée. Il faudrait aussi adapter la simulation d’un monde qui sollicite déjà fortement les consoles de salon. Il s’agit d’une analyse technique, pas de l’annonce ou de l’annulation d’une version Nintendo.

Le processeur, l’obstacle moins visible qu’une image floue

Dans son analyse consacrée à GTA 6, Digital Foundry estime que des changements majeurs seraient nécessaires pour envisager le jeu sur la machine de Nintendo. Cette position porte sur les contraintes techniques du jeu actuel, sans établir ce que Rockstar décidera de développer.

L’équipe prend notamment comme point de comparaison les difficultés de la version Xbox Series S et le plafond de 30 images par seconde sur PS5 Pro. Ce rapprochement ne revient pas à déclarer les architectures identiques. Il sert à montrer que la marge nécessaire à une adaptation ne se trouve pas seulement du côté de la définition.

Le passage consacré à la Switch 2 commence à 52 min 13 dans la discussion ci-dessous. Les intervenants parlent de changements majeurs et d’une charge processeur trop élevée ; ils n’ont pas testé de version Nintendo.

Ce que peut changer une baisse de résolution

Réduire la définition diminue le nombre de pixels à produire. Alléger les ombres, les reflets ou certains effets peut aussi soulager le travail graphique. En revanche, ces choix ne suppriment pas automatiquement les calculs nécessaires aux déplacements des personnages, à leurs réactions et aux interactions du monde.

C’est la différence entre dessiner la scène et faire fonctionner ce qui s’y passe. Si l’élément limitant est la simulation, un affichage moins net peut laisser intacte une partie du problème. Les techniques de reconstruction de l’image ne constituent donc pas, à elles seules, une preuve qu’un jeu donné peut être porté.

Pourquoi cela ne permet pas de prononcer un verdict définitif

Un développeur peut modifier son moteur, revoir la densité d’une scène ou ses règles d’affichage. Mais expliquer qu’un compromis serait imaginable ne prouve ni qu’il existe, ni qu’il conserverait l’expérience voulue. Aucun test d’une version Switch 2 de GTA 6 n’est présenté ici.

Pour les joueurs français qui envisagent cette console en attendant GTA 6, le point pratique est simple : ne fondez pas l’achat sur un portage non annoncé. Un précédent réussi sur un autre jeu ne vaut pas confirmation de celui-ci. Il faudra une communication de Rockstar et une démonstration de la version concernée pour juger ses compromis réels.