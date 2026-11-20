Jouer à GTA 6 sur une console portable ne signifie pas forcément y installer le jeu. Dans la démonstration d’ETA PRIME, la ROG Xbox Ally X20 reçoit l’image d’une Xbox Series X grâce au Xbox Remote Play. La machine de salon exécute le jeu ; la portable sert d’écran et transmet les commandes. Une distinction essentielle pour comprendre ce que montre cette expérience.

Un écran portable pour la Xbox du salon

Le montage décrit utilise un navigateur sous Windows pour rejoindre la console. Il ne démontre donc ni une version PC de GTA 6 exécutée localement, ni la disponibilité du jeu dans le catalogue Xbox Cloud Gaming. Acheter une portable ne remplace pas ici la Xbox Series X : les deux appareils participent à la session.

Microsoft confirme dans sa présentation du jeu à distance Xbox que cette fonction donne accès aux jeux installés sur sa propre console. Le cloud constitue une autre voie d’accès : son catalogue et ses conditions doivent être vérifiés séparément. La présence des deux services sur Xbox.com ne les rend pas interchangeables.

Mode de jeu Où le jeu s’exécute Ce que cela implique Installation locale Sur la portable Une version compatible et suffisamment de ressources locales Xbox Remote Play Sur votre Xbox Une console configurée et une liaison réseau stable Xbox Cloud Gaming Dans le service cloud Un jeu et un accès éligibles au service

Une impression de réactivité, pas une mesure de latence

Selon le compte rendu de cette démonstration, GTA 6 tourne à 30 images par seconde sur la Xbox Series X. Ce chiffre décrit l’exécution côté console : il ne prouve pas que la portable calcule le jeu, ni que la transmission augmente sa fluidité. Aucun relevé instrumental ne permet ici de chiffrer le retard entre une commande et son affichage.

Le test rapporté se déroule sur un réseau Wi-Fi 6, avec des essais à l’étage et au rez-de-chaussée. Le délai est décrit comme discret, mais cette appréciation dépend du logement, des obstacles et de l’encombrement du réseau. Elle ne garantit pas le même résultat dans un appartement français avec une box éloignée ou plusieurs téléchargements simultanés.

La configuration se prépare sur les deux appareils. La page de connexion au jeu à distance demande un compte Microsoft avec profil Xbox, une console dont les fonctions à distance sont activées et au moins 10 Mbit/s. Ce seuil ne constitue pas une promesse de qualité dans toutes les pièces.

Préparez la Xbox. Installez le jeu et activez les fonctionnalités à distance en suivant la procédure officielle de configuration. Vérifiez aussi que la console reste accessible lorsqu’elle n’est pas utilisée sur le téléviseur. Stabilisez le réseau. Branchez de préférence la Xbox à la box en Ethernet, puis testez la portable près du point d’accès avant de changer de pièce. Microsoft indique une connexion Wi-Fi 5 GHz pour le jeu à distance. Ouvrez le bon service. Rendez-vous sur Xbox Remote Play avec un navigateur compatible, connectez-vous et choisissez votre console. Contrôlez les conditions réelles. Essayez les commandes et surveillez les coupures dans votre pièce habituelle. Une liaison instable mérite d’être corrigée avant d’attribuer le problème à la puissance de la portable.

L’intérêt est concret : poursuivre une partie lorsque le téléviseur est occupé. La réussite repose surtout sur une Xbox disponible et un réseau régulier ; cette démonstration ne suffit pas à établir les performances locales de l’Ally X20.