Sony demande la mise à jour système 26.07-14.23.00 pour lancer GTA 6. Voici comment préparer la PS5 et vérifier que son installation est terminée.

GTA 6 sur PS5 : même préchargé, le jeu exige cette mise à jour avant de démarrer

Avoir préchargé GTA 6 ne suffit pas : Sony demande aussi d’installer la dernière mise à jour système de la PS5 avant de lancer le jeu. La version concernée est la 26.07-14.23.00, distribuée depuis le 17 novembre. L’avertissement vise les propriétaires de PS5 comme ceux de PS5 Pro, avec une manipulation à effectuer séparément du téléchargement de l’aventure.

À la veille de la sortie française, le risque est simple : retrouver le jeu déjà présent dans sa bibliothèque, puis découvrir qu’une installation système et un redémarrage restent nécessaires. Le plus utile est donc de vérifier la console maintenant, sans supprimer ni retélécharger GTA 6 si son préchargement s’est terminé correctement.

Sony confirme une condition qui n’était pas dans les premières notes

La mise à jour était déjà connue pour ses correctifs de sécurité. Le fait nouveau est l’avertissement de PlayStation Support US : ce logiciel système est nécessaire avant de jouer à Grand Theft Auto VI. Sony demande aux joueurs de l’installer avant le lancement du 19 novembre.

Les notes techniques ne détaillent pas de nouvelle fonction propre à GTA 6. Elles ne promettent ni hausse de fréquence d’images, ni amélioration visuelle. Les explications sur une éventuelle protection antipiratage ne doivent pas être confondues avec le contenu officiellement annoncé de ce correctif.

Nous avions présenté la sortie de cette mise à jour de sécurité sur PS5. La confirmation de son caractère nécessaire pour GTA 6 ajoute désormais une conséquence pratique à la simple présence d’un nouveau firmware.

À contrôler Repère Ce que cela change Logiciel système 26.07-14.23.00 Version à installer avant de jouer à GTA 6. Console concernée PS5 et PS5 Pro Le modèle Pro ne dispense pas de la vérification. Contenu annoncé Correctifs de sécurité Aucun gain de FPS annoncé par cette note. Préchargement du jeu Opération distincte Un jeu téléchargé ne prouve pas que le système est prêt. Lancement français sur PS5 19 novembre à minuit Terminer l’installation avant l’heure de déblocage évite cette attente supplémentaire.

La méthode en français pour préparer la PS5

La procédure officielle de Sony permet de rechercher et d’installer manuellement le logiciel système. Depuis l’écran d’accueil :

Ouvrez Paramètres, puis Système. Entrez dans Logiciel système, puis Paramètres et mise à jour du logiciel système. Si la mention Mise à jour disponible apparaît, sélectionnez Mettre à jour le logiciel système et suivez les instructions. Laissez la console achever l’installation et redémarrer. Ne la débranchez pas pendant cette opération.

Ne vous contentez pas de voir un fichier dans la file des téléchargements : il faut que son installation ait abouti. Le temps nécessaire dépend de la connexion et de l’étape atteinte par la console ; aucun temps universel ne peut être garanti.

Pour contrôler le résultat, ouvrez Paramètres → Système → Logiciel système → Informations de la console. Sony explique que cet écran affiche la version installée et l’indication « À jour » lorsque la dernière version est présente. Comparez le numéro au repère 26.07-14.23.00.

Vérifiez ensuite, séparément, l’état du jeu dans la bibliothèque et la file des téléchargements. Une mise à jour système réussie n’achève pas automatiquement un téléchargement de GTA 6 encore en cours. À l’inverse, voir le jeu entièrement téléchargé ne donne aucune information sur la version du système.

Si le téléchargement bloque, ne choisissez pas la réinstallation par réflexe

En cas d’échec de la mise à jour, commencez par ouvrir le centre de contrôle avec la touche PS, puis Téléchargements/Téléchargements en amont. Sélectionnez le téléchargement système en erreur, affichez les informations d’erreur et utilisez Réessayer. Si l’échec persiste, suivez le dépannage de Sony correspondant au message affiché.

Mettre à jour et réinstaller le système sont deux opérations différentes. Le guide officiel présente notamment une méthode par clé USB pour les situations qui l’exigent, mais il ne faut pas choisir une réinitialisation pour gagner du temps. Utilisez uniquement les fichiers de Sony si une intervention manuelle devient nécessaire.

L’assistance française du jeu confirme un déblocage sur PS5 le 19 novembre à minuit, heure locale. Si la console et le jeu sont prêts mais qu’un cadenas subsiste avant cette heure, cela ne justifie pas de tout réinstaller. Après le lancement, un problème d’accès peut aussi venir du compte propriétaire, de la connexion ou du service : lisez le message exact avant de recommencer un téléchargement de plusieurs centaines de gigaoctets.